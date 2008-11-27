28 yıl sonra ilk defa birlikte

Yılmaz Güney'in ''Yol'' filminde birlikte rol alan Tarık Akan ve Şerif Sezer, 28 yıl sonra ''Deli Deli Olma'' filmi için birlikte kamera karşısına geçiyor.



''120'' ve ''O... Çocukları'' filmlerinin yönetmeni Murat Saraçoğlu'nun yöneteceği ''Deli Deli Olma'' filminin Aralık ayında Kars'ta başlayacak çekimleri öncesinde, yönetmen ve oyuncular Nişantaşı City's'de gazetecilerle bir araya geldi.



Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tarık Akan, birkaç yıl aradan sonra yeniden bir sinema filminde rol alacağını belirterek, ''Deli Deli Olma'' filmini tercih etme sebebini ''Meseleleri çok farklı bir biçimde anlatan çok özel bir senaryo önüme geldi'' şeklinde açıkladı.



Kars'ta geçen filmde kendisinin bir Malakan'ı oynadığını dile getiren Akan, Malakanların, Ortodoks Ruslar'dan ayrılmış ve Kars'a yerleştirilmiş bir kavim olduğunu anlattı.



Filmde, 1961'de Türk hükümetinin çıkardığı yasaya karşı çıkarak Rusya'ya geri dönmeyen tek Malakan'ı oynadığını belirten Akan, ''Şerif de yine benim sevgilimi oynuyor. Bu, bir türlü birleşemeyen umutsuz bir aşk. Filmde tamamıyla aşk var. Türkiye'de klasikleşen iki önemli film; Yılmaz Güney'in 'Sürü' ve 'Yol' filmlerinde kemikleşmiş aşk ve sevgi üzerine sarılmış olaylar yumağı anlatılır. Burada da aynı şekilde'' diye konuştu.



Çekimlerin Kars'ta karlar altında gerçekleşeceğinin hatırlatılması üzerine Akan, sıcaklığın -30 dereceyi bulacağı Kars'ta daha önce birçok kez film için bulunduğunu, bu yüzden çalışma tekniğini bildiklerini kaydetti.



Gençliklerini çocukları canlandıracak



Filmdeki gençlik sahnelerini oğlu Barış Üregül'ün, Şerif Sezer'in gençliğini ise Sezer'in kızı Deniz Arna'nın canlandıracağını söyleyen Akan, üniversiteyi yeni bitiren ve ABD'ye yüksek lisans yapmaya gidecek olan büyük oğlu Barış'a teklifi götürdüğünde hemen kabul ettiğini, ancak oğlunun bundan sonra sinemaya girip girmeyeceğini kendisinin bileceğini aktardı.



Akan, ''Türkiye o kadar değişti ki artık öyle bir filmde oynayarak ünlü olunmuyor. Sırada bekleyen, üniversitesini okumuş bir sürü kişi var. Barış eğer severse, gider eğitimini alır'' dedi.



Film yapmanın kolektif bir iş olduğunu ifade eden Akan, ''Hepimiz senaryoyu aylar öncesinde aldık. Özenle çalıştık. Oyuncular da çok iyi seçilmiş'' diye konuştu.



Günümüz Türk sinemasıyla ilgili bir soru üzerine de Akan, Türk filmlerinin iş yapmasının kendisini mutlu ettiğini, ancak çok sayıda Türk filminin dünyaya açılamamasına üzüldüğünü söyledi.



Çekimler 6 hafta sürecek



Filmin diğer başrol oyuncusu Şerif Sezer de senaryoyu çok beğendiği için filmde rol almayı tercih ettiğini belirterek, şunları kaydetti:



''Öncelikle senaryo beni çok etkiledi. Yola çıkmak üzereyken senaryo acele elime ulaştırıldı. Gittiğim yerde okudum, çok beğendim. İnsanların çoğu biliyormuş. Bir senedir çekilmeyen bir hikayeymiş. Dilini anlamam zaman aldı. Azeri dilinde yazılmıştı. Daha sonra sadeleştirildi. Son zamanlarda okuduğum en etkileyici senaryoydu.''



Film için çalışmalara 2 ay önce başladıklarını ve filmin çekimleri için Kars'a gideceklerini hatırlatan Sezer, ''Kars'ta geçen iki film yaptım. Kars çok güzel bir yer. Çekimler için 5-6 hafta kadar oradayız'' dedi.



‘'Beni mutlu eden babamla çalışacak olmak’



Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül de gazetecilerin, sinemayı seçip seçmeyeceğine yönelik soruları üzerine, ''Bu film benim için kısa bir iş. Zaten ABD'ye MBA yapmaya gideceğim. Beni mutlu eden şey, babamla çalışma imkânı'' şeklinde konuştu.



2009'da vizyona girmesi planlanan film için düzenlenen basın toplantısına, yönetmen Murat Saraçoğlu, oyuncular Tarık Akan ve oğlu Barış Üregül, Şerif Sezer ve kızı Deniz Arna'nın yanı sıra filmin diğer oyuncuları Zuhal Topal, Levent Tülek, Merve Altınkaya, Halil Kumova ve filmin minik oyuncusu Cemile Nihan Turhan da katıldı.



Filmin konusu



''Deli Deli Olma'' filminin konusu özetle şöyle:

93 Harbi sonrasında Çar'ın Rusya'da yaşamasını istemediği Malakan kavminin bir kısmı Kars'a göçe zorlanır. Göç edenler arasında Mişka'nın (Tarık Akan) ailesi de vardır. Filmde Mişka 70'li yaşlardadır. Bir zamanlar köyün değirmenini işleten Mişka, modern makineler çıktıktan sonra işini yapamamış ve maddi sıkıntıya düşmüştür.



Köyün huysuz ihtiyarı Popuç (Şerif Sezer), Mişka'dan nefret eder ve köyde yaşamasını istemez. Köylüler bir zarar görmedikleri hatta sevdikleri, kendi halinde, barışçı, yardımsever Mişka ile Popuç arasında kalmışlardır.



Popuç, oğlu Şemistan (Levent Tülek), gelini Figan (Zuhal Topal) ve üç torunuyla yaşar. Torunlarından en küçüğü Alma, dik başlı, sevecen bir kızdır ve doğuştan iyi bir müzik kulağına sahiptir. Alma'nın öğretmeni Metin, Alma'daki yeteneği fark etmiştir ve kesinlikle değerlendirilmesi gerektiğini düşünür. Alma ve Mişka arasında sıcacık bir dostluk vardır. Metin öğretmenin uğraşları sonucunda Alma konservatuvar sınavlarına girer.



Mişka hastadır. Köyde Mişka'nın yakında öleceği konuşulur. En sonunda iki yaşlı geçmişlerini sorgularlar ve aralarındaki büyük sır ortaya dökülür. (AA)

