28 yaşındaki Julian Nagelsmann, Bundesliga tarihine geçti

Hoffenheim'ın 62 yaşındaki teknik direktörü Huub Stevens’ın şiddetli kalp sorunları nedeniyle istifa ettiğini açıklamasının ardından takımın başına 28 yaşındaki teknik direktör Julian Nagelsmann getirildi.

Hürriyet'ten Koray Durkal'ın haberine göre; Nagelsmann, Bundesliga tarihinin en genç teknik direktörü unvanının sahibi oldu. Hoffenheim’a 2010 yılında katılan ve altyaş kategorileri de olmak üzere pek çok alanda hocalık yapan Nagelsmann, 2019 yılına kadar takımın başına getirildi.

Hiçbir A takım tecrübesi olmayan genç teknik direktör, “Korkmuyorum. Bu takımı tanıyorum ve bazı eklemelerle kendi sanatımı uygulayacağım” ifadelerini kullanarak daha ilk açıklamasında ne kadar iddialı olduğunu gösterdi.

Nagelsmann, Bundesliga tarihinin en genç teknik direktörü unvanının sahibi oldu.