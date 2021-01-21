Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı asistanı olarak görev yapan 28 yaşındaki doktor İlker Tosun, hayatını kaybetti. Kısa bir süre önce Covid-19'a yakalandığı ve atlattığı öğrenilen Tosun'un ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belli olacak.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı asistanı olarak görev yapan doktor İlker Tosun, hayatını kaybetti. Hastaneden Tosun’un ölümüne ilişkin yapılan açıklamada, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği asistan hekimi doktor İlker Tosun’un vefat haberini vermekten derin üzüntü duymaktayız. Genç meslektaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabırlar dileriz" denildi. Genc doktorun kısa süre önce Covid-19'a yakalandığı ve atlattığı öğrenildi. 28 yaşında yaşamını yitiren doktorun kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belli olacak. 1993 doğumlu olan Tosun, 2017 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş, 2019 yılından bu yana da Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapıyordu.