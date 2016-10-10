28 yaşındaki Berrak'ın kalbi aşırı spora dayanamadı

Avusturalya'da yaşayan 28 yaşındaki Berrak Genç kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Doktorların "aşırı spor yapma" uyarılarına rağmen halter, yüzme, Avustralya futbolu dahil sporun birçok dalı ile aktif olarak ilgilenen Genç’in, son olarak Japonya’da bir dağda bin 370 metreye kadar tırmandığı belirlendi. Genç kızın cenazesi dün İstanbul'a getirildi.

Hürriyet'in haberine göre, İlk ve orta eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra yaptığı başvurusu Avustralya’da kabul edilen Berrak Genç, bu ülkede bilgisayar mühendisliğini bitirdi, Kanada ve İngiltere’de staj yaptıktan sonra yüksek öğrenim gördüğü ülkeye yerleşmeye karar verdi. 9 yıldan bu yana Avustralya’nın batısındaki eyaletin başkenti Perth’teki belediyede park ve bahçeler müdürlüğünde sorumluluk üstlenen Berrak Genç’in kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi.

Yakınları arasında kalp rahatsızlığı sık görülen, doktorların uyarılarına rağmen yaşamını yoğun tempoda sürdüren, halter, yüzme, Avustralya futbolu dahil sporun birçok dalı ile aktif olarak ilgilenen Berrak Genç’in, son olarak Japonya’da bir dağda bin 370 metreye kadar tırmandığı belirlendi.

4 dil biliyordu

İkisi de bilgisayar mühendisi iki çocuğundan Berrak Genç’i kaybeden acılı babası Feridun Genç, kızının son derece başarılı ve azimli bir yapısı olduğunu, çok yönlü, aktif, iyilik yapmayı seven bir yapıda olduğunu söyledi.

Berrak Genç’in devletin hiçbir kurumundan yardım almadan kendi çabaları ile dimdik ayakta durduğunu orada otomobil ve ev satın aldığını İngilizce dışında, Fransızca, Japonca, son dönemde Malezya dilini konuşmaya başladığını, Kuran’ın mealini İngilizce’ye, İncil’i Türkçe’ye çevirdiğini anlatan baba Feridun Genç, şunları anlattı:

"ABD konsolosluğunun tercümanlık teklifini kabul etmedi. 10 yıllık ABD vizesi vardı. Ölmeden 21 gün sonra çalıştığı belediyenin önerisi ile kabul edilen Avusturalya vatandaşlığı yemini edecekti. Ölümü üzerine belediye kentteki bir alanı adına tahsis etti, bir sokağa da adını vermek için mecliste teklif hazırlandı. Çok seviliyordu. Berrak kelimesindeki yan yana iki "R" harfinin İngilizce zor telafuz edilmesi ve ABD Başkanı Barrack Obama adını çağrıştırdığı için kendisine 'Lütuf’ anlamanı gelen 'Grace’ ismini vermişlerdi.

Cenazesinde 350’den fazla arkadaşının ellerinde Berrak’ın resimleri ve mumları ile birlikte ağladıklarını gördüm.1.5 milyon Avusturya doları birikimi vardı. Onların hiçbirisini almayacağım. Aynı zamanda halterci, çok iyi dalgıç, basketbolcu ve sörfçüydü. Kara kalem resim, cama çizim konusunda kendisini geliştirmişti.

Son dönemde özellikle sıklıkla kuzgun kuşunu çiziyordu. Şarkı sözü yazıyor, gitar çalıyordu. Memleketimiz Erzincan’ın Tercan İlçesi’nde kimsesiz, yoksul çocuklar için Avustralya’daki çevresinden aşevi için sürekli sağlanacak destekle bir aşevi yaptırmayı düşünüyordu. Çocukların zekası yetişkinden yüksek. Avustralya’daki TürkiyeKonsolosluğu’ndaki görevlilerden biri bana, 'Kızınız çok aktif ve faalmiş değerlendiremedik’ dedi. Berrak kısacık ömründe çok şey yaptı. Son olarak hukuk eğitimine başlamıştı. Yeni nesli bırakalım, kalıplara sokmayalım. Önlerini açalım. Bir kız çocuğu için burada da gerçekten büyük kalabalık toplandı. Gelenlerin hepsine çok teşekkür ediyorum."

Anne zor sakinleştirildi

Berrak Genç’in cenazesi ailesinin oturduğu İstanbul’a getirildikten sonraKüçükçekmece Garip Dede Cemevi’nde tören yapıldı. Tören CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli,CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Gülizar Emecan, DİSK eski Genel Başkanı ve CHP İstanbul eski Milletvekili Rıdvan Budak, CHP İstanbul eski Milletvekili Mehmet Ali Özpolat, AKP eski İstanbul Milletvekili İbrahim Yiğit’in yanı sıra çok sayıda partili, ailenin yakınları katıldı. Milletvekili Ali Özcan, Berrak Genç için, "Çok dinamik, çok aktif, sporun her türlüsünü yapan ama kalp krizi sonucu 28 yaşında ölen bir kızımızın acısını yüreğimizde hissediyoruz" dedi.

Anne Aynur Genç, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlanırken, tabuta da omuz verdi. Genç kızın cenazesi Yeni Kavaklı Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.