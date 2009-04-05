28. Uluslararası İstanbul Film Festivali başladı

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nca (İKSV) düzenlenen 28. Uluslararası İstanbul Film Festivali, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda 3 Nisan Cuma akşamı düzenlenen törenle başladı.



Bu yıl 5. kez Akbank sponsorluğunda düzenlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi ve 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından desteklenen festivalin açılış konuşmasını, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Şakir Eczacıbaşı yaptı.



Geçen yıl 170 bine ulaşan izleyici sayısının bu yıl daha da çoğalacağını düşündüklerini belirten Eczacıbaşı, kuruluşların bütçelerinde kısıntılara gittikleri, hatta sanatla ilgili ödemelere hiç yer vermedikleri bir dönemde sponsorların İKSV'ye desteklerini büyük oranda sürdürmelerinin kendilerini çok sevindirdiğini kaydetti.



İKSV'nin önde gelen amacının, dünyanın her yanında gerçekleştirilen sanatla ilgili yeni girişimleri, yeni yaklaşımları yalnızca yüksek gelirlilere değil, özellikle sanatçılara, sanatseverlere ve gençlere sunmak olduğunu vurgulayan Eczacıbaşı, festivalin gişe gelirlerinin, giderlerin ancak yüzde 23'ünü karşıladığına işaret etti.



Eczacıbaşı, ''Geri kalan yüzde 70'i sponsorların desteğiyle, yalnızca yüzde 7'si de kamu kurumlarının katkısıyla ödeniyor. Festivaller düzenlendikleri kenti yüceltirler, turizmi geliştirirler, belediyelerin gelirlerini artırırlar. Bu nedenden ötürü de devlet bütçesinin yanı sıra yerel yönetimlerce de büyük ölçüde desteklenirler'' diye konuştu.



Dünyanın ünlü festival merkezlerinde yapılan bir incelemeye de değinen Eczacıbaşı, bu incelemenin, festival bütçelerinin ortalama yüzde 40'ının yerel yönetimler, yüzde 60'ının da kamu kurumları tarafından karşılandığını gösterdiğini ifade etti.



Bu gerçeğin Türkiye'deki resmi kurumlara yıllardır anlatılmaya çalışıldığını, ama bir ikisi dışında hiçbir yetkiliden istenilen desteğin alınamadığını savunan Eczacıbaşı, ''Kimileri sanatın insan yaşamının kaçınılmaz bir yanı olduğuna inanmıyor'' dedi.



Eczacıbaşı, restorasyonu 3 yıl süren, Refik Saydam Caddesi'ndeki yeni mekana Mayıs sonunda taşınacakları için 2009'un İKSV için sevinçli bir yıl olacağını da sözlerine ekledi.



Gecede daha sonra, ''Sinema Onur Ödülleri'' sahiplerine verildi. Ödüllere bu yıl, Türk sinemasına yıllar boyu emek veren eleştirmen, arşivci, yazar Agah Özgüç, oyuncu Hale Soygazi ile yönetmen Erdoğan Tokatlı değer görüldü.



Agah Özgüç, ödülü, 50 yıllık bir kalem emekçisi olarak, Türk sinemasının yaşayan en saygın yönetmeni Metin Erksan adına aldığını söyledi.



Hale Soygazi de ödülü, Türk sinemasının tüm kadınları ve onlarla en güzel filmleri yapan yönetmen Atıf Yılmaz adına kabul ettiğini kaydetti.

