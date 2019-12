-28. ULUSLARARASI ANKARA MÜZİK FESTİVALİ BAŞLADI ANKARA (A.A) - 04.04.2011 - 28. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, Şef Gürer Aykal yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile Borusan Quartet konseriyle başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'ndaki açılış konseri öncesi konuşan Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Başkanı Mehmet Başman, ''bir Ankara klasiği'' olarak nitelendirdiği festivalin yaklaşık bir ay süreceğini belirtti. Birçok önemli etkinliğe ev sahipliği yapacak festivale 14 ülkeden 571 sanatçının katıldığını dile getiren Başman, ''Uluslararası Ankara Müzik Festivali başkentin vazgeçilmez sanatsal etkinliği olmuştur'' dedi. Başman, bu sene 28'incisi düzenlenen festivale katkısı olanlara da teşekkür etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kemal Fahir Genç ise Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nin her sene Ankaralı müzikseverler tarafından heyecanla beklendiğini söyledi. Festivalin düzenlenmesinde Sevda-Cenap And Müzik Vakfının yaşadığı sıkıntıları ve yaptıkları fedakarlıkları yakından bildiğini dile getiren Genç, vakıf üyelerini tebrik etti. Konuşmaların ardından Şef Gürer Aykal yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile Borusan Quartet konser verdi. Konserde Muammer Sun'un yaylı çalgılar orkestrası için halk havalarından oluşan ''Demet'', Ludwig Spohr'un ''Kuartet Konçertosu'' ile Ahmed Adnan Saygun'un Birinci Senfonisi seslendirildi. Konseri bazı milletvekilleri, aralarında ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone'nun da bulunduğu bazı ülkelerin büyükelçileri ile çok sayıda davetli izledi.