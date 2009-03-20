28 ülkenin çocukları Gelibolu'da

Milli Eğitim Bakanlığı, 5 yıldır düzenlediği 'Cumhuriyet Eğitim Gezileri' projesini genişletiyor. Bakan Hüseyin Çelik'in onayıyla projeye yurtdışı da eklendi. Buna göre Çanakkale başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nda Türk askeriyle birlikte omuz omuza çarpışarak şehit düşen 28 ülkeden asker yakını Çanakkale'ye davet ediliyor.



Gezilerde Osmanlı'nın dağılmasıyla ortaya çıkan ve Türkiye'de şehidi olan ülkelerden 4 öğrenci ile bir öğretmen misafir edilecek. Misafirleri, ilgili ülkenin eğitim bakanlıkları tespit edecek. Eylül sonu veya ekim ayı başında uçakla getirilecek şehit yakını öğrenciler, Türk arkadaşlarıyla birlikte dedelerinin savaştığı Çanakkale'yi gezecek. Dedelerinin mezarını ziyaret edecek. Milli Savunma Bakanlığı'nın 1998'de yayımladığı 'Şehitlerimiz' adlı kitabı referans alan Milli Eğitim, ülkelere göre şehit sayısını tek tek tespit etti.



Gezilerde Osmanlı'nın dağılmasıyla ortaya çıkan ve Türkiye'de şehidi olan 28 devletten 4 öğrenci ile bir öğretmen misafir edilecek. Öğrencileri, ilgili ülkenin eğitim bakanlıkları tespit edecek. Eylül sonu veya ekim ayı başında Türkiye'ye uçakla getirilecek şehit yakını öğrenciler, Türk öğrencilerle birlikte dedelerinin savaştığı Çanakkale'yi gezecek.



MEB, Millî Savunma Bakanlığı'nca 1998'de yayımlanan 'Şehitlerimiz' adlı kitabı kaynak alarak Kurtuluş mücadelesi ve öncesinde yapılan savaşlarda 28 ülkeden 5 bin 407 kişinin şehit düştüğünü belirledi. Ülkelere göre şehit sayısının tek tek tespit edildiği çalışmada, şehitlerin unutulmadığının gösterilmesi adına yakınlarının Türkiye'ye davet edilmesi kararlaştırıldı. Proje hakkında bilgi veren Bakan Çelik, "Bugün sınırlarımız dışında kalan, aynı cephede kader birliği yaptığımız 28 ülkenin şehitlerini anmak amacıyla o ülkelerin lisesinde okuyan şehit yakınlarından sembolik olarak bir grup öğrenciyi ülkemize getireceğiz." dedi.



Çanakkale'ye davet edilecek ülkeler şunlar: Cezayir, Libya (Bingazi, Fizan, Trablusgarp), Etiyopya, Tunus, Sudan, Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan (Batum, Tiflis), Hindistan, İran, Ukrayna (Kırım), Rusya Federasyonu (Dağıstan, Kafkasya), Arnavutluk, Bosna, Bulgaristan, Makedonya, Yunanistan, Kosova, Mısır, Romanya, Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün, S. Arabistan, Yemen, KKTC ve Filistin.



İlk projeyle Anadolu'dan binlerce

öğrenci şehitlikleri gezdi



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 yıldır düzenlenen 'Cumhuriyet Eğitim Gezileri' kapsamında her yıl Anadolu'daki 8 bin öğrenci Çanakkale'yi ziyaret ediyor. Öğrencilere Kütahya ve Afyon gibi iller de gezdiriliyor.

