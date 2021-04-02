28 Türkiye Şampiyonluğu olan milli atlet Nihat Tokmak, pazarda yumurta satıyor

Milli atlet Nihat Tokmak, geçim sıkıntısı nedeniyle Elazığ'da pazarda yumurta satıyor. Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden iki diplomaya sahip olan Tokmak, yetkililere seslenerek "Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde bana bir antrenörlük verilirse Türkiye için üst düzey sporcular yetiştireceğime inanıyorum" dedi.

23 yaşında olan ve 12 yıldır atletizm sporuyla uğraşan Nihat Tokmak'ın 28 Türkiye Şampiyonluğu bulunuyor. Tokmak, 8 kardeş olduklarını anlatarak ailenin geçimi için çalışmaya mecbur olduğunu söyledi.

Daha önce Fenerbahçe Spor Kulübü'nde, Ankara Büyükşehir Belediye Spor'da ve Mardin Büyükşehir Belediye Spor'da koştuğunu söyleyen Tokmak, "Yıldızlar, gençler, büyükler ve süper ligde dereceler elde ettim. Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde Beden Eğitimi Öğretmenliği'nden mezun oldum. Ayrıca aynı okulun Antrenörlük Bölümü'nü de bitirdim. İki diploma sahibiyim" dedi.

"Emeğimin karşılığını alamadım"

Uğraştığı spor dalında bir gelecek göremediğini ve mecburen pazarda yumurta satmaya başladığını dile getiren Tokmak, yetkililere seslenerek Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde sözleşmeli antrenörlük istedi:

"Yıllarca spora emek verdim, 28 kere Türkiye şampiyonu oldum, ama emeğimin karşılığını alamadım ve mecburen iş hayatına atıldım. İnsanlar bana 'Bunca yıl boşuna mı spor yaptın boşuna mı bu kadar okul okudun' diye soruyor. Boşuna okumadım. Ben milli sporcuyum. Ben de güzel şeylerin olmasını istiyorum. Yetkililere sesleniyorum, Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde bana bir sözleşmeli antrenörlük verilirse ben kendime güveniyorum, Türkiye için üst düzey sporcular yetiştirebileceğime inanıyorum."

Geçen yıl son çare olarak Survivor isimli yarışmaya başvurduğunu ve finallere kaldığını belirten Nihat Tokmak, pandemi nedeniyle yarışmaya katılamadığını söyledi.