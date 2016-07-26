28 Temmuz'daki YAŞ'ta ihraç olmayacak, yetki Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri'nde

Yüksek Askeri Şura'nın 28 Temmuz'da yapacağı toplantının en önemli gündem maddesi ihraçlar olacak. 15 Temmuz darbe girişimine adı karışan 133'ü general ve amiral olmak üzere, 5 bin subay ve astsubayın, TSK'dan ihraçları görüşülecek. İhraçlar artık OHAL kararnamesi çerçevesinde Milli Savunma ya da İçişleri Bakanı'nın onayı ile yapılacak. CNN Türk'ün askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bu YAŞ'ta ihraç olmayacak.

Bu yılki YAŞ toplantısı sonrası halen 358 olan general amiral sayısının 301’e düşürülmesi, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi’nin de yaş haddinden emekli olması bekleniyor. YAŞ üyesi eski Hava Kuvvetleri Komutanı Oegeneral Akın Öztürk ile Orgeneral Adem Hududi’nin ihracı görüşülecek. Son olarak 2012 ve 2013’de YAŞ’ta değerlendirilen toplam 180 general ve amiralin bir üst rütbeye terfi, emeklilik ve ihraçları ele alınacak.

Terfi edenler artacak

Toplamda 80 General ve Amiralin bir üst rütbeye terfi etmesi, 90 Albayın, General ve Amiral olması, 90 General ve Amiralin rütbe bekleme sürelerinin de bir yıl uzatılması bekleniyor. General amiral sayısı 301’e düşürülürse, terfi edenlerin sayısı da azalacak. Bu yıl YAŞ toplantısında terfi sırasında olan 64 general ve amiralin adı, 15 Temmuz darbe girişimine karıştı. Toplamda ise 2 Or, 7 Kor, 26 Tüm ve 91 Tuğgeneral tutuklandı.

YAŞ toplantısında her üç kuvvetteki Korgeneral ve amirallerden Metin İyidil, Erdal Öztürk, Alpaslan Erdoğan, Ferit Güler, Musa Aysever, Mehmet Şanver, Hasan Küçükakyüz, Sezai Bostancı, Ömer Paç, İlhan Talu, Abdullah Barutçu, Mehmet Daysal, Hasan Uşaklıoğlu, Serdar Dülger, Atilla Gülan, Fikret Erbilgin, Tahir Bekiroğlu ve Yıldırım Güvenç’in, Or rütbesine terfileri ve darbeye adı karışanların ise ihraçları değerlendirilecek.

Şerh koydular

AKP döneminde 2002 yılından bu yana Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan, Vecdi Gönül'ün de Milli Savunma Bakanı olduğu dönemlerdeki YAŞ toplantılarında, ‘'İrticacı faaliyet'' gerekçesiyle subayların atılmasına, bu üç isim de onay vermedi. Gerekçe olarak da YAŞ kararlarının ‘'Yargı denetimine kapalı olması'' gösterildi.

Oy çokluğu ile alınan kararlara Başbakan ve Milli Savunma Bakanı şerh koydu. Davutoğlu'nun Başbakanlığı, İsmet Yılmaz'ın Milli Savunma Bakanlığı dönemindeki YAŞ toplantılarında ise ihraç dosyası gündeme gelmedi.

241 subay ihraç edildi

2002'den bu yana Gül ve Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde büyük bölümü ‘'İrticai faaliyet'' olmak üzere toplam 241 subay TSK'dan ihraç edildi. Oy çokluğu ile alınan bu kararlara, Gül, Erdoğan ve Gönül şerh koydu. En fazla ihraç, 61 subay ile 2007'de yapıldı. AKP öncesi, 1990-2002 arasında ise bu kapsamda TSK'dan toplam 1418 ihraç oldu.