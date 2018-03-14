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Ekonomi

28 Şubat'ta kayyım atanmıştı; 106 mağazasını kapatıyor

Toys R Us, İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatmaya karar verdi

14 Mart 2018 19:27

Mali sıkıntıları nedeniyle geçtiğimiz haftalarda kayyım atanan oyuncak devi Toys R Us'un alıcı bulamadağı için  İngiltere'deki 106 mağazasını kapacağı belirtildi.  Oyuncak devinin bu kararıyla yaklaşık 3 bin kişinin işini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Oyuncak devi, Ocak ayında da ABD'deki 182 mağazasını kapatma kararı almıştı.

Eylül ayında iflas başvurusunda bulunan ve 28 Şubat tarihinde kayyım atanan Toys R Us, İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatmaya karar verdi. 106 mağazanın kapatılmasıyla 3 bin personelin işsiz kalacağı bildirildi. 

Hürriyet'in The Sun'a dayandırdığı habere, Toys R Us yaptığı açıklamada müşterilerin hediye kartı ve kuponları en kısa zamanda kullanması gerektiğini, istedikleri zaman geri çekeceklerini ifade etti.

Toys R Us'ın İngiltere kolu ve elektronik mağazaları zinciri Maplin'in de aynı nedenle ülkede bulunan 200 mağazasını kapatma kararı almış, yaklaşık 6 bin kişinin işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldıkları açıklanmıştı.

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