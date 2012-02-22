28 Şubat'ta ilk sorgu 4 sivil memura

T24 - 28 Şubat kararları olarak bilinen MGK kararlarının kaleme alınmasına yönelik çalışmalarda bulunan 4 sivil memur savcılığa getirildi. Savcılık memurların tanık sıfatıyla ifadesini aldı.

Tolga Şardan'ın Milliyet gazetesinde yer alan haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’nin, 28 Şubat süreciyle ilgili suç duyurularını birleştirerek başlattığı soruşturmada, savcılık harekete geçti. Alınan bilgiye göre, 28 Şubat soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Mustafa Bilgili, şüphelilere yönelik ifade alma işlemlerine başlamadan önce, döneme ilişkin ayrıntılı bilgi toplamak için harekete geçti.

Savcılık, Genelkurmay Başkanlığı’ndan, 28 Şubat kararları olarak bilinen Milli Güvenlik Kurulu kararlarının kaleme alınmasına yönelik çalışmalarda görev yapan, bu dönemdeki toplantılara da katılan sivil memurların isimlerini istedi. Gelen isimler TSK personeli olduğundan, Merkez Komutanlığı’na yazı gönderen savcılık, belirtilen isimlerin savcılığa getirilmesi talebinde bulundu.

Tanık sıfatıyla

Merkez Komutanlığı aracılığıyla halen Genelkurmay’da çalıştıkları belirtilen 4 sivil memur savcılığa getirildi. Savcılık, memurların tanık sıfatıyla ifadelerini aldı. Memurların 28 Şubat sürecinde de görevde oldukları, 28 Şubat kararları olarak bilinen Milli Güvenlik Kurulu kararlarını bizzat kaleme alan ekipte görev yaptıkları ve birçok önemli toplantıya şahitlik ettikleri, ifadelerine bu nedenle başvurulduğu öğrenildi.

Siyasiler de dinlenecek

Savcılığın, bu yöndeki çalışmalarını bir süre daha sürdüreceği ve bu dönemdeki toplantılara katılan benzer görevdeki bazı isimlerin daha ifadelerine başvurabileceği öğrenildi. Dönemin bazı siyasilerinin ifadelerinin de tanık sıfatıyla alınabileceği kaydedildi.

Savcılığın, soruşturmayı boyutlandırdıktan sonra suç duyurularında ismi geçen, başta dönemin komuta kademesindeki isimler olmak üzere bazı emekli ve görevdeki asker-sivil bürokratların şüpheli sıfatıyla ifadesini alabileceği belirtildi.