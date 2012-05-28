28. Şubat operasyonunda 5. dalga operasyonu başladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 28 Şubat soruşturması kapsamında 5. dalga operasyon başlatıldı. Ankara, İstanbul, İzmir ve Muğla'da bazı kişiler hakkında gözaltı kararı var. Dönemin kuvvet komutanları Ahmet Çörekçi, Teoman Koman ve Hikmet Köksal Ankara'ya götürülüyor.

Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin yürüttüğü 28 Şubat soruşturması kapsamında, Emekli Korgeneral Vural Avar'ın Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, “ifadesine başvurulmak üzere” Ankara'ya götürüldüğü bildirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesindeki bir tatil sitesinde yaşayan Emekli Korgeneral Vural Avar, Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince, “ifadesine başvurulmak üzere” evinden alındı. Avar, Dalaman Havalimanı'ndan uçakla Ankara'ya götürüldü.

Polis ekiplerinin Avar'ın evinde her hangi bir arama yapmadığı da öğrenildi.

Dönemin kuvvet komutanları Ankara'ya götürülüyor.

Soruşturma kapsamında dönemin kuvvet komutanları Ahmet Çörekçi, Teoman Koman ve Hikmet Köksal polis eşliğinde Ankara'ya götürülüyor. Komutanlar hakkında gözaltı kararının olmadığı öğrenildi.

İzmir’de emekli Korgeneral gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 28 Şubat soruşturması kapsamında İzmir Emniyeti Terörle Mücalede Şubesi, ekipleri talimat üzerine harekete geçti. Narlıdere İlçesi'nde oturan emekli korgeneralin evine giderek gözaltına alan polis ekipleri arama da yaptı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından emniyet müdürlüğüne götürülen emekli korgeneralin daha sonra Ankara’ya gönderildiği bildirildi.

Çetin Doğan ve Engin Alan ifade verecek

Operasyon kapsamında Balyoz Davası'ndan tutuklu emekli orgeneral Çetin Doğan ile Engin Alan da ifade vermek üzere Ankara'ya Adliyesi'ne getirildi.