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28 Şubat soruşturması kapsamında 11 general tutuklandı

28 Şubat soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6'sı muvazzaf 11 general tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan asker sayısı 51'e yükseldi.

10 Mayıs 2012 08:28

Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin yürüttüğü 28 Şubat soruşturmasının 4'üncü dalga operasyonunda gözaltına alınan 6'sı muvazzaf, 11 general hakkında tutuklama kararı verildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan asker sayısı 51'e yükseldi.

 

Soruşturmanın son dalgasında gözaltına alınan gözaltına alınan 17 kişiden 15'i savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Şüphelilerin Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ndeki sorgusu tamamlandı.


Mahkeme heyeti, emekli Kurmay Albay Erkan Yaykır, emekli Albay Ardan Kıratlı, emekli Astsubay Asım Atak ve emekli Astsubay Abdullah Hoşgür'ün serbest bırakılmasına karar verdi.

Aralarında 3. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Berkay Turgut ve  28 Şubat sürecinde dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener'e 'yağlı kazık' mesajı gönderen komutan olarak bilinen emekli Korgeneral Çetin Saner'in de bulunduğu 11 general hakkında ise tutuklama kararı çıktı.

 

Tutuklanan generaller

 

Korgeneral Tevfik Özkılıç
Tümgeneral Berkay Turgut
Tümgeneral Mehmet Faruk Alpaydın
Tuğgeneral Celalettin Bacanlı
Tuğgeneral Mehmet Ali Yıldırım
Tuğgeneral Metin Keşap
Emekli Korgeneral Mustafa Bıyık
Emekli Korgeneral Hakkı Kılınç
Emekli Tümgeneral Erdal Şenel
Emekli Tümgeneral Çetin Dizdar
Emekli Tümgeneral Çetin Saner

 

 

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