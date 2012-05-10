28 Şubat soruşturması kapsamında 11 general tutuklandı

Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin yürüttüğü 28 Şubat soruşturmasının 4'üncü dalga operasyonunda gözaltına alınan 6'sı muvazzaf, 11 general hakkında tutuklama kararı verildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan asker sayısı 51'e yükseldi.

Soruşturmanın son dalgasında gözaltına alınan gözaltına alınan 17 kişiden 15'i savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Şüphelilerin Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ndeki sorgusu tamamlandı.



Mahkeme heyeti, emekli Kurmay Albay Erkan Yaykır, emekli Albay Ardan Kıratlı, emekli Astsubay Asım Atak ve emekli Astsubay Abdullah Hoşgür'ün serbest bırakılmasına karar verdi.

Aralarında 3. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Berkay Turgut ve 28 Şubat sürecinde dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener'e 'yağlı kazık' mesajı gönderen komutan olarak bilinen emekli Korgeneral Çetin Saner'in de bulunduğu 11 general hakkında ise tutuklama kararı çıktı.

Tutuklanan generaller

Korgeneral Tevfik Özkılıç

Tümgeneral Berkay Turgut

Tümgeneral Mehmet Faruk Alpaydın

Tuğgeneral Celalettin Bacanlı

Tuğgeneral Mehmet Ali Yıldırım

Tuğgeneral Metin Keşap

Emekli Korgeneral Mustafa Bıyık

Emekli Korgeneral Hakkı Kılınç

Emekli Tümgeneral Erdal Şenel

Emekli Tümgeneral Çetin Dizdar

Emekli Tümgeneral Çetin Saner