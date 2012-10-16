Sisi: 28 Şubat'ın bir numaralı ismi Allah

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'nda konuşan Sisi adıyla tanınan Seyhan Soylu, 28 Şubat'a ilişkin olarak "Bir numaranın Allah'tan başka kimsenin olduğuna inanmıyorum" dedi. Sisi, Fadime Şahin, Müslüm Gündüz ve Ali Kalkancı'yı hiç tanımadığını belirtti.

Sisi; 28 Şubat Alt Komisyonu'nun sorularını daha önce gazetelerde gördüğünü ve bunları bir ironi ürünü olarak gördüğünü dile getirdi. Sisi’nin bu sözleri ve komisyondaki tavırları gerginliğe neden oldu. "Hayatı ti'ye almak durumundayım" diyen Sisi'ye, AKP Çankırı Milletvekili ve Komisyon Sözcüsü İdris Şahin'den "Biz ti'ye alınmak istemiyoruz" karşılığı geldi.

Komisyon Başkanı Nimet Baş da Soylu’yu uyararak Meclis Komisyonu'nda olduğu hatırlatması yaptı. Nimet Baş, Soylu’ya, “Bir numarayı açıklamak isterseniz buyrun?” dedi. Sisi, “Bir numaranın Allah'tan başkası olduğuna inanmıyorum” yanıtı verdi.

'Müslüm Gündüz’ü hiç görmedim'

28 Şubat sürecinin öne çıkan isimlerinden Fadime Şahin, Müslüm Gündüz ve Ali Kalkancı'yı hiç tanımadığını ifade eden Soylu, 'Ben hayatımda hiç bu insanları görmedim. Müslüm Gündüz ile Fadime Şahin'in basılma olayını kınıyorum. Özel hayata müdahale edilerek basılması, afişe edilmesi yanlış. Ben şahsen ürktüğüm bir insandı, asarlarla filan; ama bugün söylemleri sempatik bile geliyor. Ama devletin kolluk güçlerinin medya ile baskın yapması çok çirkin' dedi.

'28 Şubat’ın gizli kahramanı mısınız?'

Komisyon üyeleri, '28 Şubat'ın gizli kahramanı benim' şeklindeki gazetelerde çıkan ifadesi sordu. Soylu, “Terörist başları dahi kahraman ilan ediliyor. Evet ben en gizli kahramanıyım. Çünkü 28 Şubat'ta Tansu Çiller, Özer Çiller, mafya ilişkileri; bir de baktım ki Tansu Çiller de dahil herkes mağdur, mağdur olmayan kalmamış. Aktütün Karakolu kurşunlandığı zaman çıkıp ekranlara, golf topunu alıp, komutana 'bunları istediğiniz yerde oynayabilirsiniz' diyecek kadar çılgın biriyim. Ama asla bir çete içinde, bir darbe içinde olmadım. Bir tane telefon görüşmemi bile getiremez kimse bana' dedi.

'Tuncay Güney’le bir kez görüştüm'

28 Şubat'ta Strateji adında dergi de dahil olmak üzere değişik yayın faaliyetinde bulunmak için bir yayın ekibi kurduklarını anlatan Soylu, Tuncay Güney'in bu süreçte işe alınmış olduğunu ve kendisinin de onunla bir kez görüştüğünü söyledi.

'Ruhen secde ederim'

Yine bazı gazetelerde çıkan 'Tesettüre bile girerim' şeklindeki ifadesinin hatırlatılması üzerine Soylu, şunları söyledi:

“(İstediğim tarikata giderim) dedim. Ben bir sürü yatıra giderim, Allah ile vicdanım arasında. Ben bedenen secde edenlerden değil, ruhen secde edenlerdenim. İnsanlarla dalga geçiyorum. Tarikata girdiğimi kimse söyleyemez."

'Ti’ye alınmak istemiyoruz'

Komisyon Başkanı Nimet Baş ile Sözcü İdris Şahin, Soylu'yu ayrı ayrı uyararak, Meclis Komisyonu'nda olduğu hatırlatmasında bulunup, sözlerini bu ciddiyetle ifade etmesini istediler. İdris Şahin, 'Biz de tiye alınmak istemiyoruz' dedi.

'İroni yapmayacağım'

“Burada ironi yapmayacağıma söz veriyorum. Ama bir tane yapacağım. Yüreğimden konuşuyorum. Şerefim üzerine temin ederim” diyen Soylu’ya komisyon üyesi Feyzullah Kıyıklık, Soylu’nun ‘28 Şubat'ı başlatan benim’ şeklindeki bir ifadenin ironi olarak bile söylenemeyeceğini söyledi. Komisyon, Semih Tufan Günaltay, Veli Küçük ve Turgut Büyükdağ gibi isimlerle ilişkisini sordu.

'Görmedim, bilemem'

Soylu, “Medyada yaptığım röportajlarda hep yönlendirme sorular gelir. 28 Şubat'la ilgili bilgiler aldık gibi yönlendirme sorular olunca olay buralara geliyor. Semih Tufan Günaltay'ı hayatımda hiç görmedim, Turgut Büyükdağ ile ilişkisini bilemem. Ben trafik suçu dahi işlemedim. Veli Küçük ile Turgut Büyükdağ'ın ilişkisini bilemem. Ümit Bağbek'i hayatımda bir iki sefer görmüş olabilirim” dedi.

AKP’li Kıyıklık bu sözler üzerine, “Bunlar hep mahkeme kayıtlarında var. Bunlar mahkeme dosyalarında mevcut' dedi. Soylu, “Ama siz bir günah keçisi arıyorsunuz, yönlendiriyorsunuz. Ergenekon davasından herkes beraat aldı, ben takipsizlik aldım. Eğer bahsettiğiniz mahkemelerse”dedi.

Bu sırada Komisyon Başkanı Nimet Baş, Soylu’nun komisyon toplantısının başında ifade ettiği 'Bir numarayı açıklayacağım' şeklindeki sözünü hatırlatarak, 'Bir numarayı açıklamak isterseniz buyurun, başka sorum yok'dedi.Soylu, “Kudretli komisyonunuz önyargısız hareket ederse Türkiye'nin yarınları da barış içinde olur. Bir numaranın Allah'tan başkası olduğuna inanmıyorum” dedi.

Bu sözler üzerine Nimet Baş, 'Açık yüreklilikle cevaplar alamadık' diyerek, komisyon toplantısını bitirdi.