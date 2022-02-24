“28 Şubat'taki tarihi buluşmaya dair Erdoğan'ın iki planı”

Halk TV yazarı Can Coşkun, 6 muhalefet parti liderinin 28 Şubat’ta yapacağı ortak açıklama karşı iktidar kanadından karşıt propaganda gelip gelmeyeceğine ilişkin edindiği kulisleri aktardı. Muhalefet zirvesinin ortak açıklama yapacağı gün Kabine toplantısı gerçekleştirileceğini ifade eden Coşkun, “Kaynağım, aynı gün yapılacak sistem buluşmasına kontra olarak kabine toplantısının her zamankinden farklı olabileceğine işaret ediyor” dedi.

“Kabine revizyonunun bir gece önceki Resmi Gazete'de ilanı ve yeni bakanların gündeme alınabileceği tartışma programları... Ufak bir kabine değişikliği ile altı partinin sistem açıklamasını bir tutacak, hatta dengeyi kabine lehine çevirecek ekranlar olduğunu biliyoruz. Gündem yarıştırmak için bir ya da birkaç yeni bakan... Bakanların silikleştiği bir sistemde etki eder mi? Ne kadar umursanır? Siz karar verin” diyen Coşkun, devamında şunları aktardı:

“Kaynağıma göre ise bu yolun seçilmesi sürpriz olmaz. Yine de bekle ve gör politikasıyla hareket edilip, sistem önerisine dair eleştiriler getirme yöntemi de bir süre denenebilir. Ancak seçim kabinesinin bu olmadığında, seçime gitmeden en az üç ismin değişeceğinde ısrarlı. Bakan/Bakanlık isimleri konusunda ise şimdilik sır vermiyor.

Sadece şunu şerh düşüyor: Ukrayna krizi nedeniyle ivedi bir durum oluşursa 28 Şubat'taki ‘değişen’ kabine toplantısı mecburen öne çekilebilir. ‘Bu durumda sistem açıklamasına karşı mecburen bekle ve gör politikası denenir’ diyor.”

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