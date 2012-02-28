'28 Şubat sürecinde olan Erbakan'a oldu AKP'ye gün doğdu'

T24 - Partisinin grup toplantısında 28 Şubat sürecini değerlendiren MHP Genel Başkanı Bahçeli ‘AKP zihniyeti bu dönemde filizlenmiştir. 28 Şubat’ın AKP sürümü olduğu açıktır' dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28 Şubat sürecini “Olan Necmettin Erbakan ve çalışma arkadaşlarına olmuş, AKP’ye gün doğmuş, sözde mazlum görüntüleriyle kazançlı çıkmışlardır” sözleriyle değerlendirdi.

MHP lideri Bahçeli’nin konuşmasından dikkat çeken bölümler şöyle:

Ermeni katliamıyla hayatını kaybeden kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Ermeni ölüm makinesi hiç yorulmamıştır. Hocalı Türk milletinin vicdanı ve dinmek bilmeyen feryadıdır.

Hocalı kalp atışıdır. Hocalı onurdur, haysiyettir. Hocalı’da kan döken kişi bugün Ermenistan devletinin başındadır. AKP’nin kucak kucak olduğu kişi dikkat edin Hocalı’nın elebaşıdır.

Türk milletinin ızdırapları kimsenin iştahını kabartmamalı, sevindirmemelidir.

'Olan Erbakan'a oldu'

28 Şubat post modern darbesinin 15. yılında bu gerçekler konusunda bir kez daha düşünmek siyasi hayatımız için doğru olacaktır. Siyasi dışarıdan tanzim etmeye çalışanlar açıkça millet iradesine kast edenlerdir.

AKP zihniyeti bu karanlık dönemde filizlenmiştir. Olan Necmettin Erbakan ve çalışma arkadaşlarına olmuştur. AKP’ye gün doğmuş, sözde mazlum görüntüleriyle kazançlı çıkmışlardır. 28 Şubat’ın AKP sürümü olduğu açıktır.

Öcalan'la görüşme iddiası

AKP ve yanlı medya yalanlarına hız vermiştir. AKP’nin asılsız ve kifayetsiz iftiralarının başında, İmralı canisiyle yapılan görüşmelerden MHP’li bir bakanın bilgisi olduğu iddiasıdır.

Şimdi Başbakan ve arkadaşları su soruya cevap versinler; Kimdir bu MHP’li bakan? Eğer biraz gururunuz varsa bunu açıklarsınız.

İmralı canisini MHP’nin ismiyle birlikte anılması bile kepazeliktir. Biz ancak terörle mücadele eder, varımızı yoğumuzu ortaya dökeriz. Bunun aksini düşünenler zavallıdırlar.

Eğitimde 4+4+4 düzenlemesi

AKP döneminde eğitim sisteminde ciddi bir ilerleme sağlanamamış, yeterli okullaşma sağlanamamıştır. İktidar partisi attığı her adımda yeni problemler oluşturmuştur. Hükümetin günü kurtarmaya dönük, istismar dolu politikası eğitimi yap-boz tahtasına çevirmiştir.

Milletçe yüksek hedefleri ulaşabilmemiz, eğitim sisteminin gelişmesiyle mümkün olacaktır. AKP’nin bir eğitim politikası, gelecekle ilgili bir hedefi bulunmamaktadır. Her bakanla birlikte eğitim sisteminin değişmesine dünyanın neresinde rastlanmaktadır?

Tartışmaların İmam Hatip Liseleri ekseninde yapılması doğru değil. Bu ülkede imam hatiplerde okuyan evlatlarımızın hiç kimseden bir eksiklikleri bulunmamaktadır. Düz liselerde okuyanlar neyse, imam hatiplerde okuyan evlatlarımızda aynı değerdedir.

Suriye'deki durum

Suriye’deki kanlı rekabet her geçen gün yeni boyut kazanmaktadır. Suriye’de yaşayan Türkmen kardeşlerimiz her türlü saldırıların hedefindedir. MHP’nin desteği Türkmen kardeşlerimize yöneliktir. Türkiye için Şam’ın, Bağdat’ın bütünlüğü tartışılmazdır.