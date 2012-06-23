28 Şubat'ın 6. dalgasında emekli Tümgeneral Kenan Deniz tutuklandı

Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin yürüttüğü 28 Şubat Soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan emekli Tümgeneral Kenan Deniz ile emekli Tümgeneral Prof. Dr. Sedat Arıtürk, savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme emekli Tümgeneral Kenan Deniz tutuklanmasına karar verdi. Arıtürk ise serbest bırakıldı.

İstanbul- 28 Şubat'la ilgili 4 kişi hakkında gözaltı kararı var. Bu sabah başlatılan 6'ncı dalgada eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz ile eski YÖK Yönetim Kurulu üyeleri Kenan Deniz, Sedat Arıtürk ve Erdoğan Özmal hakkında gözaltı kararı ile operasyon başlatıldı.

Gözaltı kararı ile Kemal Gürüz'ün evine giden polisler eski YÖK Başkanı'nı adresinde bulamadı.

Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin yürüttüğü 28 Şubat Soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan emekli Tümgeneral Kenan Deniz ile emekli Tümgeneral Prof. Dr. Sedat Arıtürk, Ankara Adliyesi'ne geldi.

Ankara'ya havayoluyla getirilen Arıtürk ve Deniz, adliyede soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Bilgili'ye ifade verdi.

Emekli Tümgeneral Kenan Deniz ile emekli Tümgeneral Prof. Dr. Sedat Arıtürk, savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme emekli Tümgeneral Kenan Deniz tutuklanmasına karar verirken, Arıtürk serbest bırakıldı.

Gürüz, Pazar günü gelecek

Özel Yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği tarafından yürütülen 28 Şubat Soruşturması'nın 6. dalga kapsamında ifadeye çağrılan Prof. Dr. Kemal Gürüz'ün yurtdışında olduğu ve Pazar günü ifade vermeye geleceği öğrenildi.

Kemal Gürüz'ün bilgisi dahilinde YÖK'ün bazı öğretim görevlilerini fişlediği iddia edilmişti.

28 Şubat soruşturması kapsamında bugüne kadar yapılan 5 operasyonda aralarında emekli Org. Çevik Bir ve emekli Tümg. Erol Özkasnak gibi dönemin üst düzey komutanların bulunduğu askerler gözaltına alınmıştı. Savcı Mustafa Bilgili'nin yürüttüğü 28 Şubat soruşturması, ilk kez sivillere uzandı.