'28 Şubat'ta hangi asker ve siyasinin hesapları incelenecek?

28 Şubat'ı araştıran komisyon ve savcılık, Refahyol döneminde istifa eden vekillerin ve dönemin generallerinin kişisel hesap hareketlerini incelemek için bankalara yazı göndermeye hazırlanıyor. Yapılacak incelemeyle vekillerin istifaları karşılığında maddi bir menfaat elde edip etmediklerini ortaya çıkarılmak isteniyor.



28 Şubat döneminin genel ekonomik göstergeleri için BDDK ve TMSF'den bilgi ve doküman isteyen TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu, şimdi de DYP'den istifa ederek, Refahyol'a karşı kurulacak Anasol-D hükümetine destek veren vekillerin ve askerlerin hesap hareketlerini istedi.

Komisyona bilgi veren dönemin siyasetçilerinden Hasan Celal Güzel, vekillerin istifasında para pazarlıkları yapıldığını öne sürmüştü.

Akşam gazetesinin haberine göre; Komisyon, DYP'den istifa ederek Hüsamettin Cindoruk tarafından kurdurulan Demokratik Türkiye Partisi'ne geçen vekillerin hesap hareketlerinin incelenmesi için bankalara yazı yazmaya karar verdi.

O dönemde DYP'den istifa eden Emre Gönensay, İsmet Sezgin, Yalım Erez, Hamdi Üçpınarlar, Mustafa Küpeli, Safter Gaydalı, Cavit Çağlar gibi siyasi aktörlerin hesap hareketleri incelenecek. Bankacılık Kanunu kapsamında bankaların bilgi göndermemesi halinde ise yasal değişiklik yapılması için de düğmeye basılacak.



27 Nisan mercek altında



Komisyon, geçen hafta BDDK'ye ve TMSF'ye gönderdiği Komisyon Başkanı Nimet Baş imzalı yazıda, '1991-2007 tarihleri arasında ülkemizde kurulu ve yeni lisans alan tüm bankaların ve hakim ortakların listesi, 2007 sonuna kadar bankalarda yaşanan değişimler (iradi tasfiye, birleşme, devralma vb), faaliyet izni kaldırılan ve TMSF'ye devredilen bankalar ve devir gerekçeleri' istendi.

Baş, yazısında, 'TMSF'ye devredilen bankalar tarafından kullandırılan ve tahsil edilemeyen en büyük 100 kredi ve kullandırıldıkları kişilere ilişkin bilgi ve belgelerin tablolar halinde çıkartılarak, komisyonumuza ivedilikle gönderilmesi konusunda gereğini rica ederim' dedi. Komusyonun MHP'li üyesi Özcan Yeniçeri, '28 Şubat'ta rol alan aktörlerin kritik olaylarda maddi motivasyonla hareket edip etmediğini incelemek gerekir. Çünkü darbelerde sadece militer yapı yoktur. Ekonomik ve siyasi araçlarla birleşirse darbe olur' dedi.



Hesaplarının incelenmesi istenen vekillerden bazıları şöyle:

28 Şubat sürecinde Ufuk Söylemez, Yıldırım Aktuna, Yalım Erez, Işılay Saygın, Mahmut Sönmez, İsmail Durak Ünlü, Bahattin Yücel, Doğan Güreş, Mustafa Zeydan, Sedat Aloğlu, Metin Işık, Emre Gönensay, İsmet Sezgin, Hamdi Üçpınarlar, Mustafa Küpeli, Safter Gaydalı, Cavit Çağlar, Yaşar Dedelek, Rıfat Serdaroğlu, Şinasi Altıner gibi isimler DYP'den istifa etmişti.



İş dünyasına atılan emekli generaller şöyle:

28 Şubat soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın mercek altına aldığı dönemin banka vurguncularına yönelik soruşturma derinleşirken gözler batan banka ile banka sahiplerinin holdinglerinde çalışan paşalara çevrildi. Star gazetesinin haberine göre; birçok banka ve holding yönetim kurulunda onlarca emekli asker görev yaparken hem savcılığın hem de TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu’nun bu isimlerin ifadelerine başvurması bekleniyor. Emekli olduktan sonra iş dünyasına gören emekli generaller ve görevleri şöyle:

- Muhittin Fisunoğlu: Kara Kuvvetleri eski Komutanı olan Fisunoğlu emekli olduktan sonra batık bankalardan Sümerbank’ta yönetim kurulu üyeliği görevine getirildi.

- Teoman Koman: Jandarma eski Genel Komutanı olan ve 28 Şubat soruşturmasında tutuklanan Teoman Koman, Cavit Çağlar’ın şirketi olan Nergis Holding’te uzun süre yönetim kurulu üyeliği yaptı.

- Vural Beyazıt: Emekli orgeneral Beyazıt, ETİ Bank ve MİGROS’ta da yönetim kurulu üyeliğini yaptı.

- Kemal Yavuz: Harp Akademileri eski Komutanı olan emekli Korgeneral Kemal Yavuz, emekli olduktan sonra MAR-ET’te yönetim kurulu üyeliği görevine getirildi.

- Ahmet Çörekçi: Hava Kuvvetleri eski Komutanı olan Çörekçi, Park Holding’in bünyesinde ki HAVAŞ’ın yönetim kurulu üyeliğini yaptı.

- Güven Erkaya: Deniz Kuvvetleri eski Komutanı Erkaya, kanserden vefat ettiği tarihe kadar Koç Üniversitesi mütevelli heyeti üyeliği yaptı. Erkaya, Anasol-D hükümetinin Başbakanı Mesut Yılmaz’a da danışmanlık yaptı.

- Doğu Aktulga: Bir dönem Ege Ordu Komutanlığı yapan Aktulga, Ergenekon’un firari sanığı Bedrettin Dalan’ın sahibi olduğu İstek Vakfı’nın kurduğu Yeditepe Üniversitesi’nde uzun süre mütevelli heyeti üyeliği yaptı.

- Bülent Ulusu: 12 Eylül darbesinin ardından darbeciler tarafından başbakanlığa getirilen Bülent Ulusu da, tıpkı Doğu Aktulga gibi Yeditepe Üniversitesi’nde mütevelli heyeti üyeliği yaptı. Ulusu, aynı zamanda AKSA Holding yönetim kurulu üyeliği görevinde de bulundu.

- Süreyya Yüksel: 12 Eylül sonrasında Ege Ordu Komutanlığı yapan Orgeneral Süreyya Yüksel, emekli olduktan sonra Yaşar Holding’te danışman ünvanıyla görev yapmaya başladı.

- İsmail Hakkı Akansel: 2. Ordu Komutanı’yken emekli olan Orgeneral İsmail Hakkı Akansel, PETKİM’de danışma kurulu üyesi olarak görev yapmaya başladı.

- Halil Sözer: 1983-1986 yılları arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapan, 1986 senesinde de emekli olan Sözer, Borusan Holding’de yönetim kurulu üyeliği yaptı.

- Sabri Deliç: Profilo Holding’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan emekli orgeneral Deliç, bir süre Maltepe Üniversitesi’nde de mütevelli heyet üyeliği yaptı.

- İbrahim Şenocak: Orgeneral İbrahim Şenocak emekli olduktan sonra bankacılığa soyundu. Şenocak, Etibank Dinç Bilgin’e devredilmeden önce bankanın yönetim kurulu başkanlığını yapıyordu.

- Servet Bilgi: Orgeneral rütbesinde emekli olan Servet Bilgi, emekli olduktan sonra PTT Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu. Bilgi, PTT’deki görevinin ardından, BEKO TEKNİK A.Ş. yönetim kurulu üyeliği yaptı.

- Vecihi Akın (Emekli Orgeneral): AKSİGORTA yönetim kurulu üyeliği.

- Şeref Akıncı: (Emekli Orgeneral): Doğuş Holding yönetim kurulu üyeliği

- Nazif Oka: (Emekli Orgeneral) HEMA Holding yönetim kurulu üyeliği

- Fevzi Aysun: (Emekli Korgeneral): Derborsa yönetim kurulu üyeliği

- Tevfik Alpaslan (Emekli Korgeneral): ALTAY Şirketler Grubu yönetim kurulu üyeliği

- Cemil Mete (Emekli Tümgeneral): MİNEX Savunma Sanayi yönetim kurulu üyeliği

- Tanju Erdem (Emekli Tümgeneral): Yaşar Holding danışmanlığı

- Fikri Topsever (Emekli Tuğgeneral): AKSA Holding Personel Müdürlüğü.

- Sezer Bilgili (Emekli Tuğgeneral): Pamukbank denetçiliği

- Şahap Ar (Emekli Tuğgeneral): ALARKO Holding yönetim kurulu üyeliği

- Sıtkı Günday (Emekli Tuğgeneral) OTOMARSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği.

- Orhan Köker (Emekli Tuğgeneral) Profilo Holding müşavirliği

- Yılmaz Oral (Emekli Tuğgeneral): HEMA Holding yönetim kurulu üyeliği

- Kamuran Gümüşsoy (Emekli Tuğgeneral) GİMA yönetim kurulu üyeliği.



BDDK: Meclis'e bilgi veremeyiz



Komisyon, 28 Şubat ile 2001 krizinin bağlantısını açıklamak için BDDK'dan bilgi talep etti. BDDK Başkanı Mukim Öztekin, Meclis'e bilgi verme yetkilerinin olmadığını söyledi. Öztekin, 'Komisyonun yazısını henüz görmedim. Ancak Bankacılık Kanunu'nun 73. Maddesi çerçevesinde verilecek bilgiler ve hangi kurumlara verileceği belli. Onun dışında bilgi verme hakkımız yok. Kanun yasaklıyor. Bilgi verilmeyecek kurumlar arasında Meclis de var. Ancak savcılık kanalıyla istenirse verilebilir. Ortada bir soruşturma da var' dedi.



TMSF belgeleri Komisyon'a iletecek



TMSF, TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu'nun talep ettiği bilgi ve belgeleri en kısa sürede Komisyon'a ulaştıracağını bildirdi. Kurumdan yapılan açıklamada, 'TBMM Meclis Araştırma Komisyonu, 27 Haziran 2012 tarih ve 74521 sayılı yazısıyla 1991-2007 tarihleri arasında Fon'a devredilen bankalar ve bu bankalarda görev alan üst düzey yöneticiler hakkında bilgi ve belge talebinde bulunmuştur. TMSF, elde edilecek bilgi ve belgeleri en kısa sürede TBMM Araştırma Komisyonu'na ulaştıracaktır'' denildi.