28 Şubat soruşturmasında siyasetçi, asker, bürokrat hesaplarına inceleme

Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu, 28 Şubat sürecine ilişkin, 1991-2007 arasında dönemin siyasetçi, asker ve üst düzey bürokratlarının hesap hareketlerini inceleyecek.

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Sözcüsü İdris Şahin, 28 Şubat sürecine ilişkin olarak, 1991-2007 tarihleri arasında dönemin siyasetçi, asker ve üst düzey bürokratlara yönelik hesap hareketlerini de inceleyeceklerini söyledi.

Şahin, komisyonun şimdiye kadar resmi kurum ve kuruluşlardan talep ettiği bilgi ve belgeler ile dinlediği kişilerle ilgili tutanaklara ilişkin raporlama çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Komisyonun çalışmalarına başlamasından bu yana ciddi bir dokümana sahip olduklarını ifade eden Şahin, 43 uzmanın bu dokümanlar üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Şahin, araştırdıkları darbe ve muhtıralara ilişkin TRT'nin ve özel televizyonların arşivlerinden faydalandıklarını, ayrıca her dönem için gazete arşivini de toparladıklarını söyledi.

Başbakanlık'tan 1957 ile 1983 yılları arasında tüzük, genelge ve yönetmelikleri talep etiklerini, çok sayıda Bakanlıktan araştırma konusu olan dönemlerle ilgili belge istendiğini anlatan Şahin, bilgi istenen kurumlar arasında YÖK, Diyanet İşleri Başkanlığı, HSYK ve MİT'in de bulunduğunu kaydetti.

İdris Şahin, 28 Şubat dönemine ilişkin çalışma kapsamında, bankalarla ilgili de bir araştırmalarının olacağını bildirdi. Bu konuda BDDK ve TMSF'ye yazı yazdıklarını ifade eden Şahin, 1991 ile 2007 yılları arasında, dönemin siyasetçileri, askerleri ve üst düzey bürokratlarına yönelik hesap hareketlerini incelemek istediklerini belirtti. Yakın bir zamanda her iki kurumdan da cevap beklediklerini kaydeden Şahin, ''Amacımız, 28 Şubat süreci öncesi, sürecin yaşandığı dönem ve sonrasındaki gelişmeleri daha iyi analiz edebilmek. Bu konudaki araştırmamızda dönemin aktörlerinin banka hesapları da önem arz ediyor'' diye konuştu.

Şahin ayrıca, 28 Şubat dönemi ile ilgili yargı sürecinin devam ettiğini, konunun savcılık aşamasında olduğunu, bu nedenle çalışmalarında, soruşturma sürecine müdahaleden kaçındıklarını söyledi. İdris Şahin, soruşturmanın ardından davanın açılması halinde kendilerinin de iddianameyi inceleyerek çalışmalarına konu edebileceklerini dile getirdi. Bu nedenle MGK'nın, yargı süreci devam eden bir dönemle ilgili toplantıların görüşme tutanaklarını, ''devlet sırrı'' gerekçesiyle komisyona vermemesinin yasal çerçeve içinde karşılanması gerektiğine dikkati çeken Şahin, ''Zaten o döneme ilişkin, rahmetli Erbakan'ın haricinde bütün aktörleri de dinledik'' dedi.

Öte yandan Şahin, dinlemek için yazılı olarak komisyona davet etikleri kişiler arasında Gazeteci Uğur Dündar'ın da bulunduğunu belirtti.