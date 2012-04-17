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28 Şubat dönemindeki gazete küpürleri de soruşturma dosyasında

Savcılık, delil olarak 94 adet belge ve yaklaşık 10 saatlik video görüntüsünün sunulduğu dosyayı soruşturma dosyasına koydu

17 Nisan 2012 19:22

Postmodern darbe sürecinde yaptıkları yayınlar sebebiyle bazı gazete patronları ve köşe yazarları için yapılan suç duyurusu, televizyon görüntüleri ve gazete kupürleriyle birlikte 28 Şubat, soruşturma dosyasına konuldu.

Zeynep Haşlak'ın Zaman gazetesinde yer alan haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Dünya Demokrasi Hareketi Derneği'nin (DDH) 28 Şubat medyasıyla ilgili getirdiği dosyayı ilgili savcılığa iletti. Soruşturmayı yürüten savcılık, delil olarak 94 adet belge ve yaklaşık 10 saatlik video görüntüsünün sunulduğu dosyayı soruşturma dosyasına koydu. DDH Genel Sekreteri Tahsin Topçu, savcının kendilerini çağırarak dava ile ilgili birebir görüştüğünü ve sorular sorduğunu anlattı.

"Biz, belgeler, görüntüler ve videolarla gittik. Delilleri ve dosyaları savcıya teslim ettik. O dönemin haber bültenleriyle bulabildiklerimizle yola çıktık. Devamını bulabilirsek tekrar bunları da ekleyeceğiz." diyen Topçu, o dönem darbeyi destekleyici haberleri yapanların birbirlerini ifşa ettiklerini kaydetti. Topçu, dönemin medya aktörlerinin gazete ve televizyonlara verdiği demeçleri hatırlatarak, "Öyle bir itiraf içerisindeler ki, savcılık medya ayağına el attığı zaman bu çorap söküğü gibi gelecek diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. Topçu, görüntülerin içinde o dönem bazı spikerlerin 28 Şubat'ın mağdurlarıyla ilgili aşağılayıcı tavırlarının yer aldığını da dile getirdi.

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