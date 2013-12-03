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Politika

28 Şubat davasında Şamil Tayyar için 'gereken yapılacak'

Mahkeme, Tamer Tatar'ın delil olarak sunduğu CD'nin akıbetinin, Genelkurmay soruşturmasının sonuçlanmasının ardından değerlendirilmesini kararlaştırdı

03 Aralık 2013 22:46

28 Şubat davasına bakan Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi. 28 Şubat davasına ilişkin Twitter'dan paylaşımlarda bulunan AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ile haber yapan bazı gazeteler hakkında gereğinin yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına karar veren mahkeme, müşteki Tamer Tatar'ın soruşturma dosyasına delil olarak sunduğu CD'nin akıbetinin, Genelkurmay Başkanlığınca yürütülen soruşturmanın sonuçlanmasının ardından değerlendirilmesini kararlaştırdı.

İşte o tweetler:

 

 

Sanıklar emekli Korgeneral ve MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan, emekli Tümgeneral Ersin Yılmaz ve Mehmet Başpınar'ın duruşmalardan vareste tutulmalarına karar veren mahkeme, sanıklar emekli Orgeneral Çevik Bir ve Çetin Doğan, emekli Tümgeneral Erol Özkasnak ve Kenan Deniz ile emekli Tuğgeneral İdris Koralp'in tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Duruşma, yarın saat 10.00'a ertelendi.

 

'BÇG'de brifing vermedim'

 

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunmasını yapan dönemin Savunma Planlama ve Kaynak Yönetim Planlama Daire Başkanı emekli Tümgeneral Mehmet Başpınar, 7 Nisan 1997'de Genelkurmay Karargahı'nda yapılan toplantıya katılmadığını belirtti.

Toplantı listesinde ismi bulunan bazı daire başkanlarının, o dönemde yurt dışında olduğunu ancak iddianamede toplantıya katılmış gibi gösterildiğini öne süren Başpınar, şöyle konuştu:

"BÇG faaliyetleri kapsamında brifing verdiğim ifade edilmektedir ancak hiçbir şekilde brifing vermedim. Emrimde çalışan hiçbir personeli de BÇG'de brifing vermek için görevlendirmedim. Bana da böyle bir talep gelmedi. Brifing verme emri vermediğim gibi brifing de vermedim. Eğer ben bir brifing vermiş olsaydım, toplantıların en az birinde dairem ve ismim yer alırdı. Böylece iddianamenin kendisi de BÇG toplantılarına katılmadığımı teyit etmektedir. BÇG şemasında, üst kurulunda, dairem yok. BÇG'de görev alanların listesinde ismim, telefonum ve adresim yok."

 

'Somut delil yok'

 

Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir tarafından kendisine iki takdir belgesi verildiğini bildiren Başpınar, "Bunların hiçbirinde BÇG geçmemektedir. Hiçbir evrakta da ismim, parafım, imzam bulunmamaktadır. Aleyhimde kesin, somut, hiç delil yer almıyor. BÇG yapısında yer almadığım ortadır. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Başpınar'ın avukatı Erinç Sağkan da müvekkiline BÇG'de hiçbir görev verilmediğini savunarak beraatini istedi.

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