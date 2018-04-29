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BBC Türkçe

28 Şubat Davası'nda İsmail Hakkı Karadayı ve Çevik Bir dahil 60 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Ankara'da görülen 28 Şubat Davası'nda savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir'in de bulunduğu komuta kademesinin yer aldığı

29 Nisan 2018 20:30

Ankara'da görülen 28 Şubat Davası'nda savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı, aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir'in de bulunduğu komuta kademesinin yer aldığı 60 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Diğer sanıkların ise beraati istenirken, hayatını kaybeden dört sanık için davanın düşürülmesi talep edildi.

32 sayfalık mütaalaada, dönemin Refah Partisi (RP) - Doğru Yol Partisi (DYP) koalisyon hükümetinin "devrilmek istendiği" iddia edildi.

Duruşma, 8-9-10 Ocak tarihlerine ertelendi.

İsmail Hakkı Karadayı, davanın bir numaralı sanığı olarak yargılanıyor.

Karadayı ve Çevik Bir, 2013 yılında gözaltına alınmışlardı.

Ancak iki isim de daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

103 sanıklı davanın iddianamesi 1309 sayfadan oluşuyor.

Davanın diğer sanıkları arasında eski Orgeneral Çetin Doğan, emekli Tümgeneral Erol Özkasnak, eski kuvvet komutanları Ahmet Çörekçi, Hikmet Köksal, Teoman Koman, Fevzi Türkeri, Erdal Ceylanoğlu, eski MGK Genel Sekreteri İlhan Kılıç, eski MHP Milletvekili emekli Korgeneral Engin Alan ve sivil kanattan eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz de bulunuyor.

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