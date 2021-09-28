28 Şubat davasında tutuklanan Çevik Bir, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi

28 Şubat davasında cezaların onanmasının ardından tutuklanan dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, İstanbul adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Çevik Bir'in Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nde 6 gün süresince yatarak tetkikleri yapılmıştı. Bir'in bu tetkiklerden sonra, mevcutlu olarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirilmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Avukatı Ümit Kara yaptığı açıklamada Çevik Bir'in sağlık durumunun tespiti için Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nde tetkiklerinin yapıldığını söyledi. Kara, demans belirtileri gösteren Çevik Bir'in tetkiklerinin yapılması sonrası Buca Cezaevi'nden, raporlarını değerlendirmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na mevcutlu olarak sevk edildiğini bildirdi. Adli Tıp Kurumu'nun değerlendirme raporu sonrası, cezaevinde kalıp kalamayacağına ilişkin bir karar verilecek. Emekli Orgeneral Çevik Bir'in cezaevi şartlarında tedavisinin yapılamayacağına karar verilirse infaz ertelemesi söz konusu olacak.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası kararlarının onaması sonrası haklarında tutuklama kararı verilen emekli Orgeneral Çevik Bir ve Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında olduğu 14 emekli general cezaevine girmişti. Generallerin ilerlemiş yaşları nedeniyle yaşadıkları sağlık sorunları, infaz erteleme ihtimalini gündeme getirmişti. Sağlık sorunları olan emekli generaller Çetin Doğan ve Vural Avar için de Adli Tıp Kurumu'na sevk kararı alınmıştı. (DHA)