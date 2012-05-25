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Politika

28 Şubat davasında Abdullah Gül dinlenilecek mi?

Özal’ın ölümü, Öcalan’ın yakalanması, Ecevit’in hastalığı, Hizbullah cinayetleri de irdelenecek

25 Mayıs 2012 02:20

- Hülya Karabağlı

ANKARA

28 Şubat Alt komisyonu,  1990-2001 arasında önemli olaylar ve kararların incelenmesi konusunda anlaştı. 28 Şubat 1997'de 9 saatlik toplantının ardından açıklanan Milli Güvenlik Kurulu  (MGK) kararların ilgili kurumlardan istenmesi kararlaştırıldı.

Alt komisyon,  8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümü, 57. Hükümetin Başbakanı Bülent Ecevit’in hastalığı, Öcalan’ın yakalanıp Türkiye’ye getirilmesi, idam edilmemesindeki  pazarlıklar, sermayenin  bir gecede el değiştirmesi, Hizbullah cinayetleri ve siyasi cinayetleri  de irdeleyecek.

Belgeler üzerinden çalışmaya öncelik verecek olan  komisyon, dönemin mağdurlarını dinlemeyi  gündemine aldı.  Çok sayıda ismin konuşulduğu komisyondan net bir isim listesi çıkmadı.  Ancak,  RP’nin mağduriyeti kapsamında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de aralarından bulunduğu  o dönemin yöneticilerinin  bilgilerine  başvurulup başvurulamayacağı  üst komisyon  toplantısında  kararlaştırılacak. 

 

 

 

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