28 Şubat davasında Abdullah Gül dinlenilecek mi?

ANKARA

28 Şubat Alt komisyonu, 1990-2001 arasında önemli olaylar ve kararların incelenmesi konusunda anlaştı. 28 Şubat 1997'de 9 saatlik toplantının ardından açıklanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararların ilgili kurumlardan istenmesi kararlaştırıldı.

Alt komisyon, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümü, 57. Hükümetin Başbakanı Bülent Ecevit’in hastalığı, Öcalan’ın yakalanıp Türkiye’ye getirilmesi, idam edilmemesindeki pazarlıklar, sermayenin bir gecede el değiştirmesi, Hizbullah cinayetleri ve siyasi cinayetleri de irdeleyecek.

Belgeler üzerinden çalışmaya öncelik verecek olan komisyon, dönemin mağdurlarını dinlemeyi gündemine aldı. Çok sayıda ismin konuşulduğu komisyondan net bir isim listesi çıkmadı. Ancak, RP’nin mağduriyeti kapsamında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de aralarından bulunduğu o dönemin yöneticilerinin bilgilerine başvurulup başvurulamayacağı üst komisyon toplantısında kararlaştırılacak.