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Politika

28 Şubat davasında 37 tahliye

28 Şubat davası kapsamında tutuklu bulunan 75 sanıktan 37'sinin tahliyesine karar verildi

14 Haziran 2013 22:03

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davası kapsamında tutuklu 75 sanıktan 37'sinin tahliyesine karar verdi. 28 Şubat davasının ilk duruşması 2 Eylül 2013 Pazartesi görülecek. Mahkeme, 6 Eylül Cuma'ya kadar duruşmalara devam edecek

Davanın sanıkları arasında Birinci Ordu Komutanlığı görevini yapan Orgeneral Yalçın Ataman, Batı Çalışma Grubu'nu  kurduğu iddia edilen Çevik Bir, Balyoz davasında ağırlaştırılmış mahkumiyet alan Çetin Doğan, emekli Tümgeneral Erol Özkasnak, eski kuvvet komutanları Ahmet Çörekçi, Hikmet Köksal, Teoman Koman, Fevzi Türkeri, Erdal Ceylanoğlu, eski MGK Genel Sekreteri İlhan Kılıç, MHP milletvekili emekli Korgeneral Engin Alan gibi isimler yer alıyordu. Ayrıca iddianamede eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz de davanın sivil sanıkları arasındaydı.

 

Tahliye edilen isimler

 

Tutuklu sanıklar Mustafa Bıyık ,İbrahim Selman Yazıcı, Abdurrahman Yavuz Gürcüoğlu,Serdar Çelebi, Mustafa Babacan,Orhan Nalcıoğlu, İsrafil Aydın,Engin  Alan,Metin Yavuz Yalçın,Cengiz Koşal, Mustafa  Hakan  Bural,Yahya Kemal Yakışkan,Adem Demir, Yahya Cem Özarslan,Ziya Batur, Bahaddin Çelik, Yüksel Sönmez,Salih Eryiğit,Osman Bülbül,Ahmet Dağcı,Veli Seyit, Seyfullah Sönmez,Sezai Kürşat Ökte,Ahmet  Aka, Alican Türk,Osman Atilla Kurtay, Mustafa Kemal Savcı,  Berkay Turgut,İsmail Hakkı Önder,Ahmet Nazmi Solmaz, Mehmet Ali Yıldırım,Metin Keşap,Celalettin Bacanlı, Mustafa Köseoğlu, Mustafa İhsan Tavazar,Lokman Ekinci ve Erdal Ceylanoğlu tahliye edildi.

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