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28 Şubat davası kararına istinaf mahkemesinde itiraz

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) üyesi bir grup, Ankara'daki 28 Şubat davasında ömür boyu hapis cezası verilen 21 general ve üst rütbeli sanığın tutuklanması talebiyle istinaf mahkemesine başvurdu

19 Nisan 2018 18:29

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) üyesi bir grup, Ankara\'daki 28 Şubat davasında ömür boyu hapis cezası verilen 21 general ve üst rütbeli sanığın tutuklanması talebiyle istinaf mahkemesine başvurdu.
Antalya Adliyesi önünde toplanan grup üyeleri adına konuşan ASDER komite üyesi Hakan Şimşek, 28 Şubat davasına ilişkin 13 Nisan günü görülen duruşmada, ömür boyu hapis cezası verilen 21 general ve üst rütbeli sanığın tutuksuz olarak temyiz sonuna kadar adli takip ve yurt dışına çıkış yasağı konulup, serbest bırakılmasına şaşırdıklarını söyledi. Hakan Şimşek, 5 yıl süren 28 Şubat davasında çıkan kararla cumhuriyet tarihinde ilk defa bağımsız Türk mahkemelerinin darbecilere ceza verdiğini kaydetti.
İstinaf mahkemesine itiraz dilekçelerini sunacaklarını belirten Hakan Şimşek, \"Bu darbeci zalimlerin, hak ettikleri cezaların infazını görmeden bizim yüreğimiz serinlemeyecektir. Her ne kadar yurt dışı yasağı konulmuş olsa da kaçamayacaklarını kimse garanti edemez. Yoksa bu hainlerin \'Kaçmayız\' demelerine mi güveniyorlar? 21 müebbet mahkumuna karşı on binlerce mağdur adına bizim talebimize kulak verilmesini ve istinaf mahkemesinin bu kararı tutuklanmaları şekline çevirmesini talep ediyoruz. Adalet herkese lazımdır. Güçlülerin hukuku değil, haklıların hukuku geçerlidir\" diye konuştu.
ASDER üyesi grup, basın açıklamasının ardından itiraz dilekçesini istinaf mahkemesine sundu.

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