28 Şubat davası kararına AKP'den ilk yorum

Aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir ve 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan'ın de aralarında bulunduğu 21 sanığın müebbet hapis cezasına çarptırıldığı 28 Şubat davasında alınan kararlarla ilgili AKP’den ilk yorumlar Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan ve AKP Burdur Milletvekili Reşat Petek'ten geldi.

"Bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından çok önemli bir gün. Türkiye demokrasi tarihi açısından çok önemli bir gün çünkü Türkiye'de ilk defa darbeciler, adalet karşısında hesap verdiler” diyen Kan, şöyle devam etti:

“Bugün çok önemli bir gün, sadece Miraç gecesi değil, demokrasi tarihimiz açısından çok önemli bir gün. 21 kişi hakkında ki o dönemin genelkurmay başkanı ve onun ekibi, ikinci başkanı da bu kişiler arasında, hapis cezası verildi ve Yargıtay onayladığında yapmış oldukları fiilin cezasını çekmeye başlayacaklar. 28 Şubat sürecinde birçok vatandaşımızın kadın-erkek hayatları karartıldı. Ama biz bugün ümitvarız çünkü o güne katkıda bulunanlar, adalet önünde hesap verdiler ve yapmış olduklarının hesabını ödeyecekler.

"Bundan sonra asla kimse ülkemizde böyle bir şeye kalkışamayacak"

Biz asla kin ve nefret duymadık. Hem ilahi adalete inandık hem de Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin doğru kararı vereceğine inandık. Bugün de bunun şahidi olduğumuz için demokrasimiz adına çok mutluyuz. İnşallah bundan sonra asla kimse 15 Temmuz'da da gördüğümüz gibi ülkemizde böyle bir şeye kalkışamayacak. Akıllarından bile geçiremeyecekler. Teşekkür ediyoruz, bu süreci yakından takip eden siz basın mensuplarımıza, kıymetli üstatlarımıza, 2013 senesinde Eylül ayında bu davalar başladığından beri duruşmaları takip eden kıymetli üstatlarımıza, kıymetli sivil toplum örgütlerimize ve 28 Şubat'ın, o darbe girişiminin asil ve sabırlı direnişçilerine biz selam gönderiyoruz."

"28 Şubat darbesine, darbe denilmesini bile hazmedemeyenlere..."

28 Şubat davasının karar gününü ‘tarihi’ olarak nitelendiren AKP Burdur Milletvekili Reşat Petek, haklarında müebbet hapis cezası verilen sanıkların yaşları ve sağlık durumları dikkate alınarak haklarında yurt dışına çıkma yasağı ve imza karşılığında adli kontrol uygulanması şartıyla cezaevine girmemeleri konusunda şunları söyledi:

"Verilen mahkumiyet cezasının sadece evde hapis veya adli kontrolle geçirileceği gibi bir yanlış anlaşılmayı düzeltmemiz lazım. Mahkumiyet kararı 21 sanık hakkında verildi, temyiz aşamasına oradaki incelemeye fırsat vermek için, tutuklama tedbiri yerine adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi. Yurt dışı yasağı uyguladı. Ayrıca ayda bir defa imza vermek suretiyle adli kontrol uygulaması kararı verdi. Şunu ifade edeyim; 27 Mayıs 1960 darbecilerini millet mahkum etmişti, 12 Eylül 1980 darbesi yapanları yine Türk adaleti mahkum etti. 28 Şubat darbesine, darbe denilmesini bile hazmedemeyenlere, tahammül edemeyenlere bugün bağımsız ve tarafsız Türk yargısı mahkumiyet kararı verdi."