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28 Şubat davasında müebbet hapse mahkûm olan İsmail Hakkı Karadayı'dan ilk açıklama

“Olay tamamen akla mantığa aykırı ve hukuk dışıdır"

13 Nisan 2018 23:04

28 Şubat sürecine ilişkin 103 sanığın darbe suçundan yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırılan dönemin Genelkurmay Başkanı ve davanın 1 numaralı sanığı İsmail Hakkı Karadayı “Olay tamamen akla mantığa aykırı ve hukuk dışıdır. Mahkeme kendi itibarını düşürmüştür” açıklamasında bulundu.

Avukatı Erol Aras aracılığıyla Odatv’ye açıklama yapan Karadayı şu ifadeleri kullandı:

“Moralim iyi. Olay tamamen akla mantığa aykırı ve hukuk dışıdır. Mahkeme kendi itibarını düşürmüştür. Doğrudan siyasi bir dava olduğu meydandadır. Temelinin de kumpas davalarına dayandığı bütün Türkiye’nin bilgisindedir. Birkaç gün geçsin gerekçeli karar çıksın gerekli açıklamayı yapacağım.”

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan sanıkların yaşları, sağlık durumları da dikkate alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.

 

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