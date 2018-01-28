28 Ocak Pazar Spor Gündemi

SÜPER LİG
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Antalyaspor (Spor Toto Akhisar)
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)
BEŞİKTAŞ
17:00 Siyah-Beyazlı ekip Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürecek.
TFF 1. LİG
13.00 Boluspor-Ümraniyaspor (Bolu Atatürk)
13.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor (Çaykur Didi)
15.30 Adanaspor-Akın Çorap Giresunspor (5 Ocak Fatih Terim)
15.30 Gaziantepspor-Gazişehir Gaziantep (Gaziantep)
AVRUPA\'DAN FUTBOL
20:00 Milan - Lazio (Hakan Çalhanoğlu)
22:45 Roma - Sampdoria (Cengiz Ünder)
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarına devam edilecek.
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
13.00 Gaziantep Basketbol-Galatasaray Odeabank (Şahinbey)
15.15 Darüşşafaka-TOFAŞ (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
17.00 Banvit-Fenerbahçe Doğuş (Banvit Kara Ali Acar)
19.30 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)
BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
28 Ocak Pazar:
14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor (Edip Buran)
16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Çukurova Basketbol (Antakya)
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
14.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Burhan Felek)
14.00 Seramiksan-Beşiktaş (Turgutlu Yeni Beyazıt)
15.30 Halkbank-Çanakkale Belediyespor (TVF Başkent)
17.00 VakıfBank-Nilüfer Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)
17.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Cengiz Göllü)
17.30 Eczacıbaşı VitrA-İlbank (Eczacıbaşı)
EFELER LİGİ
13.30 Beşiktaş-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik (BJK Akatlar)
TENİS
11:30 Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler kategorisi finalinde Marin Cilic ile Roger Federer karşı karşıya gelecek.