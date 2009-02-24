28 milyon dolar denizin 80 metre dibine gömüldü

Şili'nin Patagonya bölgesinde bulunan 2 madenden çıkarılan 9 ton altın ve gümüşü götüren yük gemisi, Macellan Boğazı'nda yakalandığı fırtınada battı.



Polar Mist adlı geminin içerisindeki 28 milyon dolarlık kargoyla birlikte denizin 80 metre dibine gömüldüğü belirtildi.



Gemi personelinin güverteyi terketmeden önce olası bir yakıt sızıntısını engellemek için motorları çalışır durumda bıraktığını kaydeden sahil güvenlik yetkilileri, olaydan birkaç saat sonra geminin yakınlarına gelen The Beagle adlı başka bir geminin Polar Mist'i halatlarla çekmeye başladığını ifade etti.



Ancak kurtarma çabalarının da sonuç vermediği ve geminin akşam saatlerinde yan yatarak sulara gömüldüğü bildirildi.



Her iki geminin kaptanı da kazanın tam nedeninin anlaşılması için polise ifade verdiği duyuruldu.



Geminin battığı bölgenin kazanın aydınlatılması için başlatılan soruşturmanın bitmesine kadar gemi geçişlerine kapatıldığı belirtildi.