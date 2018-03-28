T24 LogoT24 Logo
Spor

28 Mart Çarşamba DHA Spor Gündemi

GALATASARAY 11

28 Mart 2018 12:54

GALATASARAY
11.00 Trabzonspor maçının hazırlıkları basına açık idmanla devam edecek.
12.00 Başkan Mustafa Cengiz, Türkiye\'de bir ilk olma özelliği taşıyan Sporcu Performans Laboratuvarı\'nın ilk performans ve branş taramalarının ardından karne almaya hak kazanan öğrencilerin törenine katılacak.

BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah beyazlılarda Aytemiz Alanyaspor maçının çalışmaları sürecek.

FENERBAHÇE
Sarı lacivertliler, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek.

BASKETBOL
-FIBA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali-
19:30 Banvit - AS Monaco
-Kadınlar Avrupa Kupası Yarı Finali-
21:30 Perfumerias Avenida - Galatasaray

VOLEYBOL
-Vestel Venus Sultanlar Ligi-
17.30 Bursa BŞB - Nilüfer Bld.
18.00 Halkbank - Beşiktaş

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GALATASARAY 11TrabzonsporBaşkan Mustafa Cengiz TürkiyeSporcu Performans LaboratuvarıBEŞİKTAŞ 11SiyahAytemiz AlanyasporFENERBAHÇE SarıKayserisporBASKETBOL FIBALigiFinali 1930 BanvitAS Monaco Kadınlar Avrupa Kupası Yarı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24