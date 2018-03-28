28 Mart Çarşamba DHA Spor Gündemi

GALATASARAY
11.00 Trabzonspor maçının hazırlıkları basına açık idmanla devam edecek.
12.00 Başkan Mustafa Cengiz, Türkiye\'de bir ilk olma özelliği taşıyan Sporcu Performans Laboratuvarı\'nın ilk performans ve branş taramalarının ardından karne almaya hak kazanan öğrencilerin törenine katılacak.
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah beyazlılarda Aytemiz Alanyaspor maçının çalışmaları sürecek.
FENERBAHÇE
Sarı lacivertliler, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek.
BASKETBOL
-FIBA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali-
19:30 Banvit - AS Monaco
-Kadınlar Avrupa Kupası Yarı Finali-
21:30 Perfumerias Avenida - Galatasaray
VOLEYBOL
-Vestel Venus Sultanlar Ligi-
17.30 Bursa BŞB - Nilüfer Bld.
18.00 Halkbank - Beşiktaş