28 Mart Çarşamba DHA Spor Gündemi

GALATASARAY

11.00 Trabzonspor maçının hazırlıkları basına açık idmanla devam edecek.

12.00 Başkan Mustafa Cengiz, Türkiye\'de bir ilk olma özelliği taşıyan Sporcu Performans Laboratuvarı\'nın ilk performans ve branş taramalarının ardından karne almaya hak kazanan öğrencilerin törenine katılacak.

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah beyazlılarda Aytemiz Alanyaspor maçının çalışmaları sürecek.

FENERBAHÇE

Sarı lacivertliler, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek.

BASKETBOL

-FIBA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali-

19:30 Banvit - AS Monaco

-Kadınlar Avrupa Kupası Yarı Finali-

21:30 Perfumerias Avenida - Galatasaray

VOLEYBOL

-Vestel Venus Sultanlar Ligi-

17.30 Bursa BŞB - Nilüfer Bld.

18.00 Halkbank - Beşiktaş