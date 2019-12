-28 KASIM'DAKİ KPSS'DE SÜRE VE SORU DEĞİŞİKLİĞİ ANKARA (A.A) - 03.11.2010 - ÖSYM, 28 Kasım Pazar günü yapılacak KPSS ortaöğretim/önlisans sınav süresini 2.5 saatten 2 saate, soru sayısını da 150'den 120'ye indirdi. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, iki yılda bir yapılan ve bu yıl 26 Eylül 2010'da yapılması planlanan ''2010-Kamu Personel Seçme Sınavı''nın (KPSS-Ortaöğretim/Önlisans) 28 Kasım 2010 tarihinde, yaklaşık iki buçuk milyon adayın katılımı ile yapılacağı bildirildi. Açıklamada, bu sınav için başvuru yapmış adayların sınava girecekleri sınav merkezlerine atamalarının yapıldığı ve sınav tarihi olarak, 26 Eylül 2010 tarihini gösteren sınava giriş ve kimlik belgelerinin adaylara postalandığı anımsatıldı. 28 Kasım 2010 Pazar günü yapılacak sınav için adayların sınav yeri atamasının yeniden yapılmayacağı ve yeni bir sınava giriş ve kimlik belgesi gönderilmeyeceği vurgulanan açıklamada, adayların 28 Kasım 2010 tarihinde gerçekleştirilecek sınava, daha önce adreslerine gönderilmiş olan, sınav tarihi olarak 26 Eylül 2010 tarihini gösteren sınava giriş ve kimlik belgeleri ile girecekleri bildirildi. -SORU SAYISI VE SINAV SÜRESİ DEĞİŞTİ- Açıklamada, sınav tarihinde, özellikle doğu illerinde, havanın daha erken saatlerde kararması ve bir elektrik kesintisi durumunda adayların mağdur olmaması amacıyla, Devlet Personel Başkanlığının da görüşü alınarak sınav süresinin, sabah (ortaöğretim) ve öğleden sonra (önlisans) oturumları için 2 saat ve testlerin kapsamları aynı kalmak üzere, her iki oturumda da sorulacak soru sayısının 120 olarak yeniden belirlendiği bildirildi. ÖSYM tarafından daha önce yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim/Önlisans sınavlarında her iki oturum için adaylara 2.5 saat sınav süresi verilirken, 150 soru yöneltiliyordu. -GÜVENLİK ÖNLEMLERİ- Adaylara gönderilen Sınava Giriş ve Kimlik belgelerinin arka yüzündeki uyarı bilgilerinin, alınan güvenlik tedbirleri nedeniyle, geçerliliğini yitirdiği ifade edilerek, ÖSYM tarafından bütün adaylar için kalem, silgi, şekerleme ve peçete temin edileceğinden adayların sınava kalem, silgi, kalemtıraş, yiyecek içecek, kol ya da cep saati getirmemelerinin gerektiğine dikkat çekildi. Adaylar sınava sadece, Sınava Giriş ve Kimlik belgelerinin aslını, özel kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı veya pasaport) ve bir vesikalık fotoğraflarını getirecek. Sınav güvenliği açısından adayların sınava gelirken bu belgelerinin dışında herhangi bir eşyayı sınav binalarına getirmemeleri önerildi. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacak. Sınav güvenliği ile ilgili bütün ÖSYM duyuruları bu sınavda da geçerli olacak. Güvenlik tedbirleri kapsamında ya da her türlü diğer nedenlerle ÖSYM'ye iletilecek sağlık raporları için son başvuru tarihi 24 Kasım 2010 Çarşamba günü mesai bitimine kadar olacak. Bu tarihten sonra ÖSYM'ye erişecek raporlar değerlendirmeye alınmayacak. Sınava giriş ve kimlik belgesi eline geçmeyen veya kaybeden adaylar, sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM Sınav Merkezi yöneticilikleri ile ÖSYM bürolarından bu belgelerini ücretsiz olarak yeniden edinebilecek.