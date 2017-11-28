28 Kasım Salı DHA Spor Gündemi

(özel) Bodrum katından gelen altın madalya

Yetersiz malzemelere rağmen dünya şampiyonu oldu

Çin\'in Başkenti Pekin\'de gerçekleştirilen Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası\'nda rekor kırarak altın madalya kazanan Milli sporcu Yiğit Caner Aydın, yeni hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyledi.

\"İmkansızlıkları kabul etmedim ve her yerde çalışmalarıma devam ettim\"

\"Bize sahip çıkacak kurumlar olursa büyük başarılara imza atabiliriz\"

\"Kendimi çaresiz hissettiğim anlar oldu ama hiç pes etmedim\"

\"Bu sporu yapacağım diye kendime söz verdim\"

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

13:00 Kars 36 Spor - Gençlerbirliği

14:30 Beşiktaş - Grangmedical Manisaspor

14:45 Ankara Demirspor - Teleset Mobilya Akhisarspor

18:00 Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor

20:30 Galatasaray - Sivas Belediyespor

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli ekip, ZTK oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürecek

TRABZONSPOR

10:15 Teknik direktör Rıza Çalımbay basın toplantısı düzenleyecek.

11:00 Bordo-mavili ekip, ZTK karşılaşacağı B.B. Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürecek

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOL

-Tahincioğlu Basketbol Ligi-

18:00 Anadolu Efes - Muratbey Uşak

20:15 Fenerbahçe Doğuş - Demir İnşaat Büyükçekmece