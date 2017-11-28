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Spor

28 Kasım Salı DHA Spor Gündemi

(özel) Bodrum katından gelen altın madalya Yetersiz malzemelere rağmen dünya şampiyonu oldu Çin'in Başkenti Pekin'de gerçekleştirilen Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda rekor kırarak altın madalya kazanan Milli sporcu Yiğit Caner Aydın, yeni hedefin

28 Kasım 2017 12:33

(özel) Bodrum katından gelen altın madalya
Yetersiz malzemelere rağmen dünya şampiyonu oldu
Çin\'in Başkenti Pekin\'de gerçekleştirilen Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası\'nda rekor kırarak altın madalya kazanan Milli sporcu Yiğit Caner Aydın, yeni hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyledi.
\"İmkansızlıkları kabul etmedim ve her yerde çalışmalarıma devam ettim\"
\"Bize sahip çıkacak kurumlar olursa büyük başarılara imza atabiliriz\"
\"Kendimi çaresiz hissettiğim anlar oldu ama hiç pes etmedim\"
\"Bu sporu yapacağım diye kendime söz verdim\"

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14:30 Beşiktaş - Grangmedical Manisaspor
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