28 Kasım Salı DHA Spor Gündemi

(özel) Bodrum katından gelen altın madalya
Yetersiz malzemelere rağmen dünya şampiyonu oldu
Çin\'in Başkenti Pekin\'de gerçekleştirilen Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası\'nda rekor kırarak altın madalya kazanan Milli sporcu Yiğit Caner Aydın, yeni hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyledi.
\"İmkansızlıkları kabul etmedim ve her yerde çalışmalarıma devam ettim\"
\"Bize sahip çıkacak kurumlar olursa büyük başarılara imza atabiliriz\"
\"Kendimi çaresiz hissettiğim anlar oldu ama hiç pes etmedim\"
\"Bu sporu yapacağım diye kendime söz verdim\"
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
13:00 Kars 36 Spor - Gençlerbirliği
14:30 Beşiktaş - Grangmedical Manisaspor
14:45 Ankara Demirspor - Teleset Mobilya Akhisarspor
18:00 Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor
20:30 Galatasaray - Sivas Belediyespor
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekip, ZTK oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürecek
TRABZONSPOR
10:15 Teknik direktör Rıza Çalımbay basın toplantısı düzenleyecek.
11:00 Bordo-mavili ekip, ZTK karşılaşacağı B.B. Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürecek
PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
BASKETBOL
-Tahincioğlu Basketbol Ligi-
18:00 Anadolu Efes - Muratbey Uşak
20:15 Fenerbahçe Doğuş - Demir İnşaat Büyükçekmece