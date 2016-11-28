28 Kasım İngiltere basın özeti

Küba'nın efsanevi lideri Fidel Castro'nun ölümü, İngiltere basının bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Gazete sayfalarında bir yanda Castro'yu Küba'yı dönüştüren bir lider diğer yanda diktatör olarak tanımlayan karşıt makaleler aynı anda yer alıyor.

Independent gazetesi manşetinde "Castro hala dünyayı ikiye bölüyor" derken bir yanda Küba'nın başkenti Havana'da yas tutulurken Kübalı muhaliflerin yaşadığı ABD'nin Miami kentinde kutlamaların yapıldığını vurguluyor.

Independent aynı zamanda İngiltere'nin İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in Castro'ya övgü dolu sözleri nedeniyle eleştirildiğini de aktarıyor.

Guardian gazetesi ise "Müziğin durduğu gece" manşetiyle karşımıza çıkıyor.

Joınathan Watts imzalı haberde Castro'nun yasını tutan Havana'da sokakların sessiz olduğu, daha resmileşmeden haberin geldiği daha ilk dakikalarda gece kulüplerindeki müziğin kapandığı aktarılıyor.

Times gazetesi, Yunan basınına dayandırdığı haberinde, Yunan istihbarat servisi yetkililerinin Türkiye'nin günde 3 bin mülteciyi Yunanistan'a geri göndermeyi planladığına dair bulgulara ulaştığını yazıyor.

Brüksel ve Ankara arasında ilişkilerin gerilediğine dikkati çeken Times, planın günde 3 bin mültecinin Yunan sahillerine varmasına yol açabileceğini aktarıyor.

Yunanistan'ın Proto Thema gazetesine dayandırılan iddialara göre Yunan istihbarat görevlileri planın sadece birkaç hafta içinde hayata geçirilebileceğini düşünüyor.

Proto Thema gazetesine konuşan yetkililer, planın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğini aldığını öne sürüyor.

İngiltere medyasının gündemine oturan bir başka haber ise Fransa'da eski başbakan François Fillon'un merkez sağın cumhurbaşkanı adayı olarak seçilmesi.

'Thatcher yanlısı muzaffer, Fransa için büyük şok' manşeti atan Times gazetesi, Fillon'un merkez sağı bir araya getirmekte bir sorun yaşamayacağını ifade ediyor.

Finans ve ekonomi gazetesi Financial Times ise manşetinde önümüzdeki haftasonu İtalya'da düzenlenecek referandumun İtalyan bankaları için yarattığı tehlikeyi vurgulamış.

İtalya Başbakanı Matteo Renzi'nin anayasa değişikliği için gittiği referandumu kaybetmesi takdirinde istifa edeceğini hatırlatan gazete, bunun halihazırda sorunlu olan İtalyan bankaları için çöküşe yol açabileceğini aktarıyor.

Renzi'nin 8 trilyon euroluk İtalyan bankacılık sistemini kurtarmak için giriştiği çözümün referandumu kaybetmesi halinde suya düşeceğini aktaran Financial Times, özellikle sekiz bankanın geleceğini piyasalardaki belirsizliğin sarsabileceğine dikkati çekiyor.

Independent gazetesinin deneyimli muhabiri Robert Fisk'in Suriye Hava Kuvvetleri Komutanı Cemil Hasan'la yaptığı özel röportaja gazetede rastlamak mümkün.

Fisk, "Daha sert taktikler savaşı bitirebilirdi" diyen Hasan'ın iddia edildiğinin aksine hala hayatta olduğunu belirtiyor.

Fisk'in kaleme aldığı makalede Hasan'ın, "Tek çözüm Batılı devletlerin teröristlere verdiği desteği çekmesi" sözleri yer alıyor.

Telegraph gazetesi ise İngiliz ordusunun üst rütbeli komutanlarından Tümgeneral Rupert Jones'un görüşlerinin aktardığı haberinde, IŞİD ile savaşan koalisyon güçlerinin örgütün Avrupa'ya saldırı planlarını açığa çıkardığını aktarıyor.

Irak'ta İngiliz askerlerinin bulunduğu üste yapılan röportajda Jones, IŞİD'in elinden toprak kazanıldıkça örgütün Avrupa'yı da içeren planlarının ortaya çıkarıldığını vurguluyor.