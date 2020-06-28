28. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında verilen Hormonlu Domates LGBTİ+ ödülleri sahiplerini buldu

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl online olarak düzenlenen İstanbul LGBTİ Onur Haftası' Hormonlu Domates 2020 ödül töreninin canlı yayını YouTube tarafından kesildi. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi sansüre karşı ödül törenine online toplantı uygulaması Zoom üzerinden devam etti.
Fobik söylem ve önerileri ile “Hormonlu Domates” ödülünü hak edenler şöyle:
Sivil toplum kategorisi kazanan: Hukukçular Derneği
Tıp kategorisi kazanan: Doktor Metin Çakır
TV kategorisi kazanan: İsmail Küçükkaya
Medya kazanan: Hilal Kaplan
Kurumlar kategorisi kazanan: DİYANET ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek
Online siteler kazanan: Ekşi Sözlük
Beynelmilel kazanan: Macaristan Başkanı Victor Orban
Eğitim kategorisi kazanan: Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü
Gey merkezcilik kazanan: Gmag
TRANSFOBİ kategorisi TERF kazanan: Harry Potter'ın yazarı J.K.Rowling
Eyidisli Domates Özel Ödülü kazananı: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (Diyanet'in bu yılki ikinci ödülü)
“Hormonlu Domatesler” hakkında
Bir televizyoncunun “Hormonlu domates yerseniz eşcinsel olursunuz” diyerek yaydığı yanlış bilgiye tepki olarak ortaya çıkan “Hormonlu Domates Ödülleri” 2005’den beri veriliyor.
Türkiye'de LGBT topluluğunca o yılki homofobik kişi, kurumu ya da kuruluşlara veriliyor.