28. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında verilen Hormonlu Domates LGBTİ+ ödülleri sahiplerini buldu

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl online olarak düzenlenen İstanbul LGBTİ Onur Haftası' Hormonlu Domates 2020 ödül töreninin canlı yayını YouTube tarafından kesildi. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi sansüre karşı ödül törenine online toplantı uygulaması Zoom üzerinden devam etti.

Fobik söylem ve önerileri ile “Hormonlu Domates” ödülünü hak edenler şöyle:

Sivil toplum kategorisi kazanan: Hukukçular Derneği

Tıp kategorisi kazanan: Doktor Metin Çakır

TV kategorisi kazanan: İsmail Küçükkaya

Medya kazanan: Hilal Kaplan

Kurumlar kategorisi kazanan: DİYANET ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek

Online siteler kazanan: Ekşi Sözlük

Beynelmilel kazanan: Macaristan Başkanı Victor Orban

Eğitim kategorisi kazanan: Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü

Gey merkezcilik kazanan: Gmag

TRANSFOBİ kategorisi TERF kazanan: Harry Potter'ın yazarı J.K.Rowling

Eyidisli Domates Özel Ödülü kazananı: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (Diyanet'in bu yılki ikinci ödülü)

“Hormonlu Domatesler” hakkında

Bir televizyoncunun “Hormonlu domates yerseniz eşcinsel olursunuz” diyerek yaydığı yanlış bilgiye tepki olarak ortaya çıkan “Hormonlu Domates Ödülleri” 2005’den beri veriliyor.

Türkiye'de LGBT topluluğunca o yılki homofobik kişi, kurumu ya da kuruluşlara veriliyor.