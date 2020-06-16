28. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 28. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar oldu...
19 Haziran Cuma
21.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek
20 Haziran Cumartesi
18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
21.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş: Mete Kalkavan
21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe: Özgür Yankaya
21 Haziran Pazar
18.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Fırat Aydınus
21.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Alper Ulusoy
21.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler
22 Haziran Pazartesi
21.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa.