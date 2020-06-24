T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

28 Birleşmiş Milletler çalışanı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

BM Cenevre Ofisi, haftalık olağan basın toplantılarını yeniden gazetecilere açtı

24 Haziran 2020 13:19

Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 28 personelin hayatını kaybettiğini duyurdu.

BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Haziran itibarıyla 1140 BM çalışanında Covid-19 vakasının tespit edildiğini bildirdi. Sözcü Vellucci, bu kişilerden 28'inin ise yaşamını yitirdiğini kaydetti. Vellucci, virüs nedeniyle ölen BM personelinin, çalıştığı ülke veya ofislere ilişkin bilgi vermedi.

Öte yandan, BM Cenevre Ofisi, haftalık olağan basın toplantılarını yeniden gazetecilere açtı.

BM'deki toplantılar, Covid-19 salgını nedeniyle mart ayından bu yana video konferans yöntemiyle düzenleniyordu. Sosyal mesafe endişesiyle toplantıları yerinde izlemek istemeyen gazeteciler, basın toplantılarını yine video konferans yöntemiyle takip edebilecek.

ETİKETLER

birleşmiş milletlerbmsalgıncovid-19personelçalışanhayatını kaybetti
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24