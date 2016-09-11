28 belediyeye kayyum atandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2'si il, 25'ü ilçe ve 2'si belde olmak üzere 28 belediyeye kayyum atandığı duyuruldu.

Uygulama, OHAL'de yayınlanan 674 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında gerçekleşti.

Bakanlık açıklamasında, kayyum atanan belediyelerin başkanlarından 24'ü, PKK-KCK ile, 4'ü de darbe sonrası soruşturma kapsamında Fethullah Gülen Cemaati'yle ilişkilendirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"(…) 674 sayılı kanun hükmünde kararname ile belediye kanunu'nda düzenleme yapılmış, terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçuyla hakkında soruşturma açılan veya görevden uzaklaştırılan belediye başkan ve meclis üyelerinin yerine 15 gün içerisinde görevlendirme yapılması hüküm altına alınmıştır.

"Bu kapsamda; PKK-KCK ve FETÖ terör örgütlerine yardım ve destek vermekten dolayı haklarında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında 28 belediye başkanı (24'ü PKK-KCK, 4'ü Fetö) daha önce görevinden uzaklaştırılmıştır."

Açıklamada, belediye başkanlarından 12'sinin hala tutuklu olduğu hatırlatıldı ve yeni belediye başkanlarının da Pazar sabah 09.00 itibariyle görevlerine başladıkları belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cuma günü yerel yönetimler içerisinde 'teröre destek veren bir anlayış' bulunduğunu ifade edip belirlenen belediyelerin yönetimlerine atamalar yapılacağını söylemişti.

HDP Eş genel Başkanı Selahattin Demirtaş da belediyelere kayyum atanmasıyla ilgili KHK hakkında hafta içi yaptığı açıklamada "Anayasaya aykırı bir şekilde belediyelere el koyacağız diyorlar (…) Buradan içeri giren kayyumu tanımayın. 'Seçilmişlerin dışındakini tanımıyoruz' deyin. Yüzüne bakmayın, selam bile vermeyin. Emirlerini dinlemeyin" diye konuşmuştu.

Kayyum atanan belediyelerin listesi şöyle:

Batman İl Belediyesi, Hakkari İl Belediyesi, Adana-Pozantı İlçe Belediyesi, Ağrı-Diyadin İlçe Belediyesi, Batman-Beşiri İlçe Belediyesi, Batman-Gercüş İlçe Belediyesi, Diyarbakır- Silvan İlçe Belediyesi, Diyarbakır-Sur İlçe Belediyesi, Erzurum-Aşkale İlçe Belediyesi, Erzurum-Hınıs İlçe Belediyesi, Giresun-Çamoluk İlçe Belediyesi, Iğdır-Tuzluca İlçe Belediyesi, Konya-Ilgın İlçe Belediyesi, Mardin-Dargeçit İlçe Belediyesi, Mardin-Derik İlçe Belediyesi, Mardin Mazıdağı İlçe Belediyesi, Mardin Nusaybin İlçe Belediyesi, Muş-Bulanık İlçe Belediyesi, Siirt -Eruh İlçe Belediyesi, Şanlıurfa-Suruç İlçe Belediyesi, Şırnak-Cizre İlçe Belediyesi, Şırnak-Silopi İlçe Belediyesi, Van-Edremit İlçe Belediyesi, Van-Erciş İlçe Belediyesi, Van-İpekyolu İlçe Belediyesi, Van-Özalp İlçe Belediyesi, Batman-Beşiri-İkiköprü Belde Belediyesi, Iğdır-Merkez- Belde Hoşhaber Belediyesi.