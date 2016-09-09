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BBC Türkçe

28 belediyenin yönetimi 'el değiştirecek'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerel yönetimler içerisinde 'teröre destek veren bir anlayış' bulunduğunu ifade ederek, belirlenen belediyelerin yönetimlerine atamalar yapılacağını söyledi.

09 Eylül 2016 21:45

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerel yönetimler içerisinde 'teröre destek veren bir anlayış' bulunduğunu ifade ederek, belirlenen belediyelerin yönetimlerine atamalar yapılacağını söyledi.

Ankara'da valilere seslenen Soylu, 15 gün içerisinde konuyla ilgili kanun hükmünde kararnamenin çıkacağını söyleyerek "28 belediyenin yönetimi Kandil'den milli iradeye geçecek" diye konuştu.

Daha önce olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan bir kanun hükmünde kararnameyle, belediye yönetimlerine kayyum atanması konusunda Bakanlar Kurulu'na yetki verilmişti.

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, belediyelere kayyum atanmasıyla ilgili KHK için "Anayasaya aykırı bir şekilde belediyelere el koyacağız diyorlar… Burdan içeri giren kayyumu tanımayın. 'Seçilmişlerin dışındakini tanımıyoruz' deyin. Yüzüne bakmayın, selam bile vermeyin. Emirlerini dinlemeyin" demişti.

Demirtaş, hükümete kayyum atanmak istenen belediyelerde yerel seçime gidilmesi çağrısını yapmıştı.

İçişleri Bakanı Soylu ise bugünkü konuşmasında, Demirtaş'ın 'Kayyumu tanımayın' çağrısına tepki göstererek "Ya herro ya merro, devletin gücünü anlamayanlara gerekli cevabı vereceğiz" diyerek yanıt verdi.

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