28. AUFF Ulusal Uzun Film Yarışması'nda ilk 11 belli oldu

Ankara Uluslararası Film Festivali Ulusal Uzun Yarışma'da yer alacak filmler belli oldu. 28. Ankara Uluslararası Film Festivali kapsamında düzenlenen Ulusal Uzun Film Yarışması'na başvuran 41 film arasından seçilen 11 filmi Gülden Treske, Şenay Aydemir ve Şeyma Balcı’dan oluşan ön jüri değerlendirdi.

Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda gerçekleştirilecek gösterimlerde Onur Ünlü’nün başkanlığını yaptığı Nihal Yalçın, Emrah Serbes, Olena Yershova ve Hasan Akbulut’tan oluşan jüri, filmleri etkinliğe katılanlarla birlikte izleyecek. Yönetmenlerinin de katılımları ile gerçekleştirilecek gösterimler sonrası söyleşi imkanı da olacak.

En iyi filme 50 bin lira

Bu sene Ulusal Uzun Film Yarışması'nda yer alacak filmlerden en iyi film ödülünü alan filmin yapımcısına 50.000 lira, ilk filmlere verilen Mahmut Tali Öngören Özel Ödülü'nü kazanan filmin yönetmenine ise 10.000 lira verilecek.

28. Ankara Uluslararası Film Festivali Ulusal Uzun Film Yarışma'daki filmlerin listesi şöyle:

Albüm, Yön. Mehmet Can Mertoğlu

Babamın Kanatları, Yön. Kıvanç Sezer

Genco, Yön. Ali Kemal Çınar

Kaygı, Yön. Ceylan Özgün Özçelik

Koca Dünya, Yön. Reha Erdem

Martı, Yön. Erkan Tunç

Rüzgarda Salınan Nilüfer, Yön. Seren Yüce

Rüya, Yön Derviş Zaim

Siyah Karga, Yön. Tayfur Aydın

Taş, Yön. Orhan Eskiköy

Zer, Yön. Kazım Öz

İşte Reha Erdem'in 'Koca Dünya'sının fragmanı

Proje Geliştirme Desteği bu yıl ilk defa verilecek

Festivalde Ulusal Uzun Proje Geliştirme Desteği Yarışması final projeleri de geçtiğimiz günlerde belli oldu. İlk defa bu sene gerçekleşecek 'Proje Geliştirme Desteği' jürisi yapımcı ve dağıtımcı Marsel Kalvo, senarist ve yönetmen Deniz Akçay Katıksız, yapımcı Nadir Öperli’den oluştu. Jüri projeleri değerlendirerek iki projenin her birine 30.000 lira geliştirme desteği verecek.

Proje Geliştirme Desteği'nin ilk 11'inde şu filmler yer alıyor:

Boş Zamanlar, Yön. M. Cem Öztüfekçi

Dirlik Düzenlik, Yön. Nesimi Yetik

İmkansız Bir Liste, Yön. Derya Erkenci

İp, Yön. Cengiz Tapan

İşte Baş, Gövde ve Kanatlar, Yön. Elfe Uluç

Körleşme, Yön. Hacı Orman

Kumbara, Yön. Ferit Karol

Okul Tıraşı, Yön. Ferit Karahan

Oyun Kafası, Yön. Burcu Aykar

Sen Ben Lenin, Yön. Tufan Taştan

Son Adım, Yön. Uğur Aydedim