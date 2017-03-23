28. AUFF Ulusal Uzun Film Yarışması'nda ilk 11 belli oldu

Ankara Uluslararası Film Festivali Ulusal Uzun Yarışma'da yer alacak filmler belli oldu. 28. Ankara Uluslararası Film Festivali kapsamında düzenlenen Ulusal Uzun Film Yarışması'na başvuran 41 film arasından seçilen 11 filmi Gülden Treske, Şenay Aydemir ve Şeyma Balcı’dan oluşan ön jüri değerlendirdi.
Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda gerçekleştirilecek gösterimlerde Onur Ünlü’nün başkanlığını yaptığı Nihal Yalçın, Emrah Serbes, Olena Yershova ve Hasan Akbulut’tan oluşan jüri, filmleri etkinliğe katılanlarla birlikte izleyecek. Yönetmenlerinin de katılımları ile gerçekleştirilecek gösterimler sonrası söyleşi imkanı da olacak.
En iyi filme 50 bin lira
Bu sene Ulusal Uzun Film Yarışması'nda yer alacak filmlerden en iyi film ödülünü alan filmin yapımcısına 50.000 lira, ilk filmlere verilen Mahmut Tali Öngören Özel Ödülü'nü kazanan filmin yönetmenine ise 10.000 lira verilecek.
28. Ankara Uluslararası Film Festivali Ulusal Uzun Film Yarışma'daki filmlerin listesi şöyle:
Albüm, Yön. Mehmet Can Mertoğlu
Babamın Kanatları, Yön. Kıvanç Sezer
Genco, Yön. Ali Kemal Çınar
Kaygı, Yön. Ceylan Özgün Özçelik
Koca Dünya, Yön. Reha Erdem
Martı, Yön. Erkan Tunç
Rüzgarda Salınan Nilüfer, Yön. Seren Yüce
Rüya, Yön Derviş Zaim
Siyah Karga, Yön. Tayfur Aydın
Taş, Yön. Orhan Eskiköy
Zer, Yön. Kazım Öz
İşte Reha Erdem'in 'Koca Dünya'sının fragmanı
Proje Geliştirme Desteği bu yıl ilk defa verilecek
Festivalde Ulusal Uzun Proje Geliştirme Desteği Yarışması final projeleri de geçtiğimiz günlerde belli oldu. İlk defa bu sene gerçekleşecek 'Proje Geliştirme Desteği' jürisi yapımcı ve dağıtımcı Marsel Kalvo, senarist ve yönetmen Deniz Akçay Katıksız, yapımcı Nadir Öperli’den oluştu. Jüri projeleri değerlendirerek iki projenin her birine 30.000 lira geliştirme desteği verecek.
Proje Geliştirme Desteği'nin ilk 11'inde şu filmler yer alıyor:
Boş Zamanlar, Yön. M. Cem Öztüfekçi
Dirlik Düzenlik, Yön. Nesimi Yetik
İmkansız Bir Liste, Yön. Derya Erkenci
İp, Yön. Cengiz Tapan
İşte Baş, Gövde ve Kanatlar, Yön. Elfe Uluç
Körleşme, Yön. Hacı Orman
Kumbara, Yön. Ferit Karol
Okul Tıraşı, Yön. Ferit Karahan
Oyun Kafası, Yön. Burcu Aykar
Sen Ben Lenin, Yön. Tufan Taştan
Son Adım, Yön. Uğur Aydedim