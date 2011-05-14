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Yaşam

278 ADAYA YENİDEN ALES SINAVI ANKARA (A.A)

14 Mayıs 2011 13:34

-278 ADAYA YENİDEN ALES SINAVI  ANKARA (A.A) - 14.05.2011 - Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM), ''hatalı soru kitapçığı'' nedeniyle Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) giremeyen 278 aday için yarın sınav tekrarlayacak. ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından daha önce duyurulan nedenlerden dolayı 2011-ALES İlkbahar Dönemi sınavına girememiş olan 278 adayın sınavlarının tekrarlanmasına karar verildiği bildirilmişti. Sınav, saat 9.30'da başlayacak ve 180 dakika sürecek.  Adaylara sınavda, sayısal ve sözel bölümden oluşan yetenek testi uygulanacak. Sınav Türkçe yapılacak. Her aday için sayısal, sözel ve eşit ağırlıklı üç ayrı ALES puanı hesaplanacak.

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