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Yaşam

273 bin çocuk okula devam etmedi

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, 2007-2008 eğitim-öğretim yılında 273 bin 634 çocuğun okula devam etmediğini söyledi.

21 Ocak 2009 02:00

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, 2007-2008 eğitim-öğretim yılında 273 bin 634 çocuğun okula devam etmediğini söyledi.

MHP Hatay Milletvekili Turan Çirkin'in, "Temel eğitime devam etmeyen çocuklara ilişkin" soru önergesini yanıtlayan Bakan Çelik, 2008-2009 eğitim-öğretim yılı çağ nüfuslarının Şubat 2009 itibarıyla verilebileceğini belirterek, 2007-2008 eğitim-öğretim yılında okula devam etmeyen çocuk sayısının 273 bin 634 olduğunu ifade etti.

Zorunlu öğrenim çağında olup da okula devam etmeyen çocuk sayısının, TÜİK tarafından verilen çağ nüfusu ile Bakanlığının verilerine göre, bu kapsamdaki öğrenci sayısının karşılaştırılarak tespit edildiğini anlatan Çelik, okula devamı sağlanamayan çocukların velilerine uygulanan para cezasının il ve ilçelerde mülki amirlerin onayıyla gerçekleştirildiğini kaydetti. Çelik, söz konusu velilere ilişkin veri bulunmadığını da belirtti.

Çelik, ülkedeki Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) sayısının ise 593 olduğunu, bu okullarda da toplam 46 bin 971 boş kapasitenin bulunduğunu bildirdi.

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