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Yaşam

273 bin çocuk okul yüzü görmedi!

2007-2008 eğitim-öğretim yılında okula devam etmeyen çocuk sayısı 273 bin 634.

21 Ocak 2009 02:00

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, MHP Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in “Temel eğitime devam etmeyen çocuklarla ilgili soru önergesini yanıtladı. 2008-2009 eğitim-öğretim yılı çağ nüfuslarının TÜİK tarafından Şubat ayında verileceğini kaydeden Bakan Çelik, 2007-2008 eğitim-öğretim yılında ise okula devam etmeyen çocuk sayısını 273 bin 634 olarak bildirdi.

Bakanlıkta velilere ilişkin veri yok!

Çelik, okula devamı sağlanamayan çocukların velilerine uygulanan para cezasının il ve ilçelerde mülki amirlerin onayıyla gerçekleştirildiğini belirterek, Bakanlığında söz konusu velilere ilişkin veri bulunmadığını söyledi.

Zorunlu öğrenim çağında olup okula devam etmeyen çocuk sayısının; TÜİK tarafından verilen çağ nüfusu ile Bakanlığının istatistiki verilerine göre bu kapsamdaki öğrenci sayısı karşılaştırılarak tespit edildiğini söyleyen Bakan Çelik, çocuğunu okula göndermeyen velilere uygulanan para cezası konusunda ise “Okula devamı sağlanamayan çocukların velilerine uygulanan para cezası il ve ilçelerde mülki amirlerin onayıyla gerçekleştirilmekte olup Bakanlığımızda söz konusu velilere ilişkin veri bulunmamaktadır” dedi.

E-okulda eksik takip

Çelik, E-okul sisteminde öğrencilerin günlük devam takiplerinin okul yöneticileri tarafından günübirlik işlendiğini, çocuğunu yasal süre içerisinde okula göndermeyen veliye ve sıralı sorumlulara devamsızlık mektubunun okul yönetimince gönderildiğini ifade etti.

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