272 milyon e-posta adresi çalındı!

ABD’li bir güvenlik şirketi, Gmail, Yahoo, Microsoft ve Mail.ru’da kayıtlı 272 milyon mail adresinin şifresinin hacker’ların eline geçtiğini duyurdu.

Reuters’a konuşan Hold Security şirketinin kurucusu Alex Holden, çeşitli yöntemlerle iletişime geçtiği Rus bir hacker’ın kendisine, paylaşım sitesi Vkontakte’de hacker grubu için olumlu bir yorum yapması karşılığında 272 milyon mail adresinin şifresini vermeyi önerdiğini belirtti.

“Şifrelerinizi değiştirin”

Holden ayrıca, hacker’ların başta 1 milyar 17 milyon e-posta adresinin şifresini vermeyi teklif ettiğini, veri tabanından tekrarlanan verileri çıkardıktan sonra sayının 272 milyona ulaştığını da kaydetti.

Çalınan hesaplar arasında 4 milyon Yahoo, 33 milyon Microsoft, 24 milyon Gmail, 57 milyon Mail.ru hesabının bulunduğunu ifade eden Holden, kullanıcıları şifrelerini değiştirmeleri konusunda uyardı.