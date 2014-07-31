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Ekonomi

271 milyon kişinin Twitter'da hesabı var

Mali sonuçlarını açıklayan Twitter'ın ikinci çeyrekte toplam geliri 312 milyon dolara ulaştı

31 Temmuz 2014 16:25

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, 2014 çeyreğine ait mali raporunu açıkladı. Twitter'ın kullanıcı sayısı 271 milyon oldu. Önceki çeyrekte 211 milyon olan bu rakam yüzde 6.3'lük artış anlamına geliyor. Twitter'ın yüzüne güldüren bu rakamlar aynı zamanda gelirlere de yansıdı. İkinci çeyrekte firmanın toplam gelirleri 312 milyon dolara ulaştı. Yıllık bazda değerlendirildiğinde ise gelirlerin yüzde 124 arttığı görülüyor.

Al Jazeera Türk'te yer alan habere göre, sosyal ağın 'Timeline Views' olarak tanımladığı akışı takip eden kullanıcıların oluşturduğu görüntülenme sayısı 173 milyara ulaştı. Bu rakam bir önceki çeyrekte 157 milyardı.

 

Kullanıcının çoğu mobilden geliyor

 

Sosyal ağın kullanıcılarının büyük bir bölümü ise mobilden geliyor. Son çeyrek rakamlarına göre 271 milyon kullanıcının 211 milyonu Twitter'ı mobil cihazlardan kullanıyor. Bu da toplam kullanıcı sayısının yüzde 78'inin mobil olduğu anlamına geliyor.

Açıklanan rakamlarla beraber yatırımcısının yüzünü güldüren Twitter'da işler iyi gidiyor. Önceki çeyrekte açıklanan rakamlar hayal kırıklığı oluştururken bu çeyrekte ortaya çıkan tablo şirket yetkililerinin yüzünü güldürdü.

 

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