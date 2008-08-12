2700 yıllık baraj kurudu!

Kıratlı Köyü Muhtarı Timur Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, baraj suyundan beslenen 6 köy ve bir beldedeki binlerce dekar meyve, sebze ve ekinin kurumaya yüz tuttuğunu söyledi.



Keşiş Gölü'nden sulanan Kıratlı, Kevenli, Karpuzalan, Kavuncu, Değirmenköy ve Beşçatak köyü ile Bostaniçi beldesindeki arazilerin büyük bölümünün, kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını anlatan Muhtar Arslan, "Göl sularının kuruması köylüler için kuraklık kabusuna dönüştü. Kısa sürede su tükenince köylüler, arazi ve bahçeleri sulamak için kendi yöntemlerini uygulamaya başladı" dedi.



Yaklaşık 700 metre boru döşeyip sondajdan çıkan suyla ekili alanların kısmen sulandığını ifade eden Arslan, şunları söyledi:



"Başta bizim köy olmak üzere diğer 5 köy ve bir beldenin arazilerinin büyük bir kısmı bu gölden sulanıyordu. Göl suyu kısa sürede tükenince, bizim için kabus başladı. Bahçelerimiz tarlalarımız kuruyor. Daha önce böyle bir durumla karşılaşmamıştık. Ben, yaklaşık 5 bin YTL harcayarak tarlamı sondaj yardımıyla suluyorum. Suyu da tarlaya ulaştırmak için yaklaşık 700 metre boru döşedim. Ancak bunu herkes yapamıyor."



Arslan, sorunun çözümü için Faruk köyü yakınlarında bulunan bölgede gölet oluşturulması için 6 köyde yaşayan çiftçiler adına DSİ'ye dilekçe verdiklerini bildirerek, "Ancak, bir sonuç alamadık. Buraya gölet yapılması halinde kuraklığın önüne geçebileceğiz" diye konuştu.



Karpuzalan köyünde şeker pancarı tarlası ve meyve ağaçları bulunan Süleyman Akbaş ise Keşiş Gölü'nün ilk kez kuruduğunu belirterek, "Geçtiğimiz yıllarda ağustos ayı sonuna kadar sulama yapabiliyorduk. Böyle giderse hiç kimse çiftçilik yapmayacak. Çünkü, bu şartlar altında bırakın ürünün karşılığını almayı, binlerce YTL zarar edeceğiz" diye konuştu.



2 bin 700 yıllık geçmişine rağmen küçük onarımlarla ayakta duran Rusa Barajı, Urartu sulama tesislerinin en gelişmiş örneğini olarak biliniyor.

