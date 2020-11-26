270 yıllık tarihi çeşmeyi restore ettirip kitabesine babasının ismini yazdıran AKP'li Çamlı: Teşekkür edeceğinize…

’ne yaptırdığı restorasyonda çeşmenin kitabesine babasının ismini yazdıran AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, duruma tepki gösteren İBB Genel Sekreteri Mahir Polat’a, “Teşekkür edeceğine çamurla uğraşıyorsun” diye yanıt verdi.
Restore ettirdiği tarihi çeşmenin kitabesine babası Zeki Ahmed Çamlı'nın isminin eklettirdiğinin ortaya çıkması ardından AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, açıklama yaptı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’a yanıt veren Çamlı, “Teşekkür edeceğine çamurla uğraşıyorsun” dedi.
AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın restore ettirdiği 270 yıllık tarihi Vezir Çeşmesi'nin kitabesine babası Zeki Ahmed Çamlı'nın ismini eklettiği ortaya çıkmıştı. Durumu kişisel sosyal medya hesabından duyuran İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı ve Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, “Restorasyon yapmayın demiyoruz yapın ama sultanın adı ardına babanızın adını eklemeyin!” demişti.
Polat’a kişisel Twitter hesabından yanıt veren Çamlı ise, “Teşekkür edeceğine çamurla uğraşıyorsun...” ifadelerini kullandı.
Çamlı’nın söz konusu tweet'i şöyle: