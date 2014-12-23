270 kişinin şikayetçi olduğu Gezi dosyasının kapağı açılmamış!

İstanbul’daki Gezi eylemlerinde yaklaşık 270 kişinin şikayetçi olduğu, polisin orantısız güç kullanımıyla ilgili soruşturmada savcı daha dosyanın kapağını kaldıramamış.

Hürriyet'ten Ali Dağlar'ın haberine göre, polislere yönelik iki bireysel şikayette ise savcı özel bilirkişi Ulusal Kriminal Büro’ya (UKB) görüntü ve delillerin rapor haline getirilmesi için 1 ay süre verdi. Mağdur avukatları elinde delil olan şikayetçilere, ana dosyadan ayrılıp bireysel şikayet yoluna gitme çağrısı yaptı. Gezi’de gözünü kaybeden 2 kişinin avukatı Bekir Korkmaz, “Yeni savcı 1 Eylül’de aldı dosyayı. Daha kapağını kaldıramamış. Bireysel soruşturmalarda ilerleme daha olası. Ana dosyadaki mağdurlar bireysel suç duyurusu yapıp dosyalarını ayırmalı” diyor. Savcının talebi üzerine el konulan, Gezi’nin ilk 30 gününe ait 40 terabaytlık kamera/tv görüntülerinin incelenmesinin yıllar alabileceği belirtilmiş, UKB, yapılan görevlendirmenin “ucu açık” olduğunu duyurmuştu.

Hukukta imkansızlık hali

Polisler hakkındaki toplu şikayeti soruşturan savcılık, AİHM kriterleri gereği objektif delil esasıyla sadece emniyetin gönderdiği delil ve görüntüleri değil, televizyonkayıtlarını da istemişti. Gezi’nin ilk 1 ayını kapsayan görüntülerin ayıklanmadan savcıya ulaştırılan, izlenmesi yıllar alacak 40 terabaytlık görüntünün “hukukta imkansızlık hali” yarattığını ve soruşturmayı sürüncemede bırakacağını öne süren mağdur avukatlarının dediği çıktı. UKB’nin web sayfasından geçen yıl yapılan açıklamada “İstanbul’da şikayette bulunan, muhtelif uzuvlarının yaralanması, göz kaybına uğrama, darp, komaya veya bitkisel hayata sokulma durumlarına sebep olan güvenlik görevlilerinin nerede ne zaman bu eylemi yaptıklarının tespiti için derinlemesine inceleme ve tespit için UKB ucu açık olarak görevlendirilmiştir” denilmişti. Şikayetçiler arasında Berkin Elvan’ın ailesi, defalarca beyin ameliyatı geçiren Lobna Allami ve gözünü kaybedenler var.

Gezi’de gözünü kaybeden Erdal Sarıkaya ile ayağından yaralanan Aydın Aydoğan’ın şikayetlerini soruşturan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz (Toplu Gezi soruşturmasını da yürüten isim) UKB’den bir uzmanı çağırarak, rapor için 1 ay süre verdi. UKB’den bilirkişi Uğur Kurtulan’a yemin ettirilerek teslim edilen dosyayla ilgili 2 Aralık tarihli yazıda, “Elinizdeki mevcut kamera kayıtlarının araştırılarak, olaya ilişkin görüntü tespit edilip bilirkişi raporu hazırlanması, bilirkişiye raporunu hazırlayıp sunması için 01.01.2015 tarihine kadar süre verildi” denildi.

'Bireysellerde hareket var'

Bireysel Gezi soruşturması süren 6 isim var. Bu isimlerden 5’i gözlerini kaybedenler; Erdal Sarıkaya, Murat Cantop, Okan Özçelik, Volkan Kesanbilici. İki mağdurun avukatı Bekir Korkmaz, ana soruşturmaya göre bireysel başvurularda ilerlemenin daha mümkün olduğunu belirtirken, savcının talebinin dosyaları etkin soruşturma yapılmadığı için AİHM’e taşımalarının önüne geçme amaçlı da olabileceğini söyledi.