27 yıllık İMKB tarih oldu

1986'da işleme açılan İMKB bugünden itibaren Borsa İstanbul olarak faaliyet gösteriyor. Açılış gongunu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan çaldı.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) tarihe karıştı.

Borsa İstanbul adıyla faaliyetine devam eden borsanın açılış gongunu Başbakan Tayyip Erdoğan çaldı.

Unvanının "Borsa İstanbul" olarak değişmesi nedeniyle Pay Piyasası ve Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem gören menkul kıymetlerden hesaplanan endekslerin adlarında yer alan İMKB'nin kısaltması bugünden itibaren BİST olarak değiştirildi

İMKB, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) ve İstanbul Altın Borsası'nı (İAB) aynı çatı altında toplayan olan Borsa İstanbul'un dokuz kişilik yönetim kurulunda İbrahim Turhan, Osman Akyüz, Seyit Ahmet Işkın, Talat Ulussever, Hüseyin Kelezoğlu, Işınsu Kestelli, Atilla Köksal, Melikşah Utku ve Mustafa Büyükabacı yer alıyor.

Borsa İstanbul'un sermayesi ise 423.3 milyon lira olarak belirlendi.

1986'da işlmeme açıldı

Temelleri 1984'te atılan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası dönemin başbakanı Turgut Özal'ın çaldığı gong ile 1986'da işleme açıldı.

İlk Borsa Başkanı Muharrem Karslı, borsanın ilk yeri de Cağaloğlu'ndaki Ziraat Bankası'nın 2. ve 3. katı oldu. Burası kısa sürede İMKB'ye yetmemeye başladı ve Karaköy'deki Erenhan'a geçildi.

Üç yıl sonra yabancıya vize

İlk yıllarında Ürdün'ün tahta sisteminin örnek alındığı İMKB'de 1989 dönüm noktası oldu, yabancı yatırımcılara borsada yatırım imkanı getirildi. 1990 yılı borsada hem yüzde 511'lik tarihinin en büyük rallisi hem de körfez kriziyle iz bıraktı.

1993'te ise İMKB'nin gelişiminde devrim olan bilgisayarlı alım-satım işlemleri başladı. 1994'te seans sayısı 2'ye çıktı. Bu dönemin akıllarda kalan diğer yanı ise krizle 17 aracı kurumun batması oldu.

1995'e gelindiğinde Tuncay Artun başkanlığındaki İMKB İstinye'deki binasına taşındı. 1997 yılı başında 100 bine yaklaşan borsada radikal bir adım atıldı ve endekslerden 2 sıfır atıldı.

2001'de 35 şirket battı

2001'de borsa tarihindeki üçüncü devrime sahne oldu ve uzaktan erişim başladı. İnsanlar artık internete bağlı oldukları her yerden işlem yapabilir hale geldiler. Aynı yıl Türkiye'yi etkisi altına alan ekonomik krizde borsada işlem gören 35 şirket battı…

Bugünden itibaren 27 yıllık ismine veda eden İMKB, yoluna Borsa İstanbul olarak devam edecek.