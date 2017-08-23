27 yıl sonra tüp bebek sevinci

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de tüp bebek merkezinde tedavi gören Kemal-Ayşe Durukan çifti, 27 yıl sonra çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.

Sivas’ın Gemerek ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Ayşe Durukan ve 52 yaşındaki Kemal Durukan, Kayseri\'ye gelerek tüp bebek merkezine başvurdu. Çift, Opr. Dr. Arzu Yurci’nin yürüttüğü tedavinin ilk denemesinde bebekleri Yiğit Mustafa’yı kucaklarına aldı.

Tüp bebek tedavisi için önyargıları nedeniyle yıllarca beklediklerini belirten Ayşe Durukan, “12 yıldır tansiyon hastasıydım. Uzun süredir bebek özlemi nedeniyle tedavi için gitmediğimiz doktor kalmadı. Her tedavide sonuç elde edemediğimiz için hayal kırıklığına uğradık. Tam vazgeçmek üzereyken, Arzu Hanım’a geldik ve ona güvenerek tedaviye yeniden başladık. Tüp Bebek Merkezi’ndeki ilk denemede hamile kaldım. Bebeğimizi hamileliğin 38\'inci haftasında sağlıklı bir şekilde kucağımıza aldık. Doğumdan sonra tansiyonum da normale döndü. Bütün dertlerime, sağlıklı olarak dünyaya gelen Yiğit Mustafa ilaç oldu” diye konuştu.

TÜP BEBEKTE YANLIŞ ALGI

Çeşitli nedenlerle çocuğu olmayan çiftlere tüp bebek tedavisinin önemini her fırsatta anlattıklarını belirten Kemal Durukan ise, “Orta Anadolu’da bazı insanlar tüp bebek tedavisi ile ilgili yanlış bilgilere sahip. Bunun için bu tedaviye karşı biraz çekimser yaklaşıyorduk. Uzun süre bebek özlemi yaşadık ancak çocuk sahibi olmanın mutluluğu gerçekten çok farklıymış” dedi.

\'TÜP BEBEK UYGULAMALARI SON DERECE GÜVENLİ\'

Durukan çiftinin tedavisini gerçekleştiren Tüp Bebek Merkezi’nden Opr. Dr. Arzu Yurci de, “Kemal-Ayşe Durukan çiftine daha önce de çeşitli tedaviler uygulanmış ancak son olarak bize gelip, tedavi sürecine başlamak istediklerini belirtti. İlk tüp bebek denemesinde başarı elde ettik. Çiftin bebeği Yiğit Mustafa sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiği için mutluyuz” diye konuştu.

Tüp bebek tedavisinin tamamen doğal ve güvenilir bir süreç olduğunu belirten Opr. Dr. Arzu Yurci, “Tüp bebek yönteminde özellikle son yıllarda büyük değişim ve gelişim oldu. Normal yoldan çocuk sahibi olamayan çiftlerin son gelişmelerle birlikte çocuk sahibi olması da kolaylaştı. Bu konudaki önyargılar kısıtlı da olsa halen devam ediyor ancak tüp bebek uygulamaları son derece güvenilir. Bu yöntemle dünyaya gelen bebekler de diğerleri ile aynı şekilde sağlıkla büyüyebiliyor. Bunun dışında çocuk sahibi olmak isteyen çiftler, yaş faktörünü göz önünde bulundurmalı. Çiftler, doktorların tavsiyesiyle tüp bebek tedavisine zaman kaybetmeden başlamalı” ifadelerini kullandı.

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